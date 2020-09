Nachwuchssportler im digitalen Wettkampf

Berlin. Der September ist da, und damit hat nun auch die Wahl zum Nachwuchssportler des Monats ihr neues Format angenommen. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten neue Ideen her, denn seit April pausierte das Projekt zwangsweise – wohl kein junger Sportler konnte normal trainieren oder an regulären Wettkämpfen teilnehmen.

Jetzt dürfen sich Berlins junge Athletinnen und Athleten endlich digital messen. Auf der Onlineplattform „Keep moving“ können die Nachwuchssportler ihre Leistungen teilen. Eingetragen werden Kilometer, die laufend oder mit dem Rad absolviert wurden. Dabei müssen die Talente nicht unbedingt allein an die Leistungsgrenze gehen. Mitmachen kann jeder, egal ob Eltern, Geschwister, Freunde oder Bekannte.

Pro Kilometer wird an ein gemeinnütziges Projekt gespendet

Je mehr Kilometer die Teilnehmer machen, desto besser – schließlich wird pro Kilometer an ein gemeinnütziges Projekt gespendet. Die Berliner Sparkasse etwa unterstützt den Berliner Behindertensportverband e.V. Und am Ende springt ja vielleicht noch der Titel „Nachwuchssportler des Monats“ dabei heraus. Der Landessportbund Berlin, der Olympiastützpunkt Berlin und die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie werden jeden Monat ein Berliner Talent auswählen, das seine Leistungen auf der Plattform eingetragen hat.

Der Startschuss fiel am 1. September, die ersten Kilometer sind in der ersten September-Woche bereits zusammengekommen, es wird fleißig gelaufen und geradelt. Wer die besten Ergebnisse zu verzeichnen hat, wird im Oktober zu sehen sein. Dann nämlich wird der erste Nachwuchssportler nach der Corona-Pause gewählt. Und landet wie jeder andere Titelträger in der Verlosung um den Nachwuchssportler des Jahres, der im Dezember gekürt wird.

So funktioniert die Teilnahme: Anmelden unter https://bit.ly/32QGIno, die eigene Fitness-App mit dem Portal verbinden, Veranstaltung zum Nachwuchssportler des Monats suchen – und los geht’s.

Mehr über den Nachwuchssportler des Monats unter: https://www.morgenpost.de/themen/nachwuchssportler/