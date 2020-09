Eastside mit hartem Programm zum Saisonstart

Die Berlinerinnen beginnen die Saison am Sonnabend in der Bundesliga und spielen am Sonntag ein Pokalturnier.

Berlin. Es wird nicht einfach. Oder doch? Also zumindest gibt es keine Doppel mehr in der Vorrunde, wenn die Tischtennis-Bundesliga der Frauen am Sonnabend startet. Das ist eine der Neuerungen in dieser Saison, auf die sich auch der Titelverteidiger TTC Eastside aus Berlin einstellen muss. Während die Doppel als Folge der Corona-Pandemie weggelassen werden, sind die anderen wichtigsten Veränderungen mehr praktischer Natur. Zur Ermittlung des Meisters wird es nach der Punkterunde ein Play-off geben, außerdem kann nun bis zum Ende der Hinrunde neues Personal geholt werden.