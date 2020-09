Berlins Amateurfußballer laufen Sturm gegen den BFV

Die Fußbälle werden in dieser Saison wenig zum Einsatz kommen in Berlin.

Berlin. Das Echo hatte es in sich. Nachdem der Berliner Fußball-Verband (BFV) am späten Dienstagabend verkündet hatte, die kommende Saison ohne Rückrunde auszutragen, brach sich der Frust der Fußballer in den sozialen Netzwerken Bahn. „Für einige Jugendteams bedeutet das sieben Punktspiele für eine ganze Saison“, schrieb User „Wo Nico“ bei Facebook, „sagt denen doch gleich, sie mögen die Sportart wechseln.“ Nutzer Daniel Kraft befürchtet derweil, dass „jetzt jedes Spiel ein Endspiel“ ist und es „zu mehr Aggressionen auf dem Platz“ kommen wird. Wieder andere „freuten“ sich schon auf die zahlreichen Muskelverletzungen, weil durch die modifizierte Spielordnung kein richtiges Aufwärmen mehr möglich scheint. Nur drei von zahlreichen Problemen, mit denen sich die Amateurfußballer der Hauptstadt nun konfrontiert sehen. Doch der Reihe nach.