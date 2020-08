Weltmeister Lewis Hamilton ist auch in Spa-Francorchamps nicht zu schlagen. Bottas und Verstappen deutlich dahinter. Vettel bleibt ohne Punkte.

Motorsport Formel 1: Hamilton gewinnt überlegen in Spa - Vettel 13.

Formel 1: Hamilton holt die Pole in Spa, Vettel nur 14.

Spa-Francorchamps. Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien/Mercedes) hat den Großen Preis von Belgien gewonnen. Es war der 89. Grand-Prix-Sieg seiner Karriere und der fünfte im siebten Saisonrennen, noch zwei Siege trennen ihn von Michael Schumachers Rekord. Den kann er am 13. September , wo die Scuderia ihren 1000. Grand Prix fährt.

Die Plätze zwei und drei gingen an Hamiltons Teamkollegen Valtteri Bottas (Finnland) und Red-Bull-Frontmann Max Verstappen (Niederlande). Die beiden Ferrari verpassten in Spa die Punkteränge. Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel (Heppenheim) wurde 13., Vorjahressieger Charles Leclerc (Monaco) landete auf Platz 14.

Formel 1 macht nun Station in Monza

Hamilton baute seine Führung in der WM-Wertung weiter aus, mit 157 Punkten hat er bereits 48 Zähler Vorsprung auf Verstappen (110), Dritter ist Bottas (107). Am kommenden Wochenende fährt die Formel 1 in Monza. (sid)