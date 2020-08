Die Rennställe Mercedes (r.) und Ferrari werden in der Formel 1 künftig nicht mehr so viel Geld einnehmen. ALBERT GEA / POOL / AFP)

Ein neuer Grundlagenvertrag regelt die künftige Einnahmen-Verteilung in der Formel 1. Die Rennen sollen so spannender werden.

Formel 1 Der größte Umbruch in der Geschichte der Formel 1

Spa. Der Große Preis von Belgien an diesem Sonntag in Spa-Francorchamp (15.10 Uhr, RTL und Sky) läutet den Renn-Herbst mit einer launischen Wetterprognose ein, Regenrennen und daraus resultierendes Chaos haben den Klassiker schon häufig geprägt. Eitel Sonnenschein herrscht dafür im Moment bei den Buchhaltern und Anwälten der Formel 1. Das neue Grundgesetz namens Concorde Agreement ist nach langem Hin und Her von allen zehn Teams unterzeichnet worden. Die Kasse stimmt, darüber hinaus aber wird sich das Gesicht der Königsklasse stark verändern. Den Großen wird genommen, die Kleinen profitieren.