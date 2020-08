So reagiert der Profi-Sport auf die Entscheidung der Politik

Berlin. Nach der jüngsten Entscheidung auf dem Bund-Länder-Gipfel, bis mindestens Ende Oktober keine Zuschauer bei Sport-Events zu erlauben, fallen die Reaktionen im Profi-Lager unterschiedlich aus. Während im Fußball Zuversicht herrscht, fordern andere Sportarten in Bezug auf eine mögliche Rückkehr des Hallen-Publikums mehr Klarheit seitens der Politik. Ein Überblick:

Fußball

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke wertet die aktuelle Entwicklung positiv. „Meiner Meinung nach sind die Beschlüsse ein Zeichen der Politik, dass man ab Anfang November mit Zuschauern spielen möchte“, sagte Watzke der „WAZ“: „Dass eine Arbeitsgruppe dazu eingerichtet wird, zeigt, dass man sich sehr ernsthaft mit dieser Frage beschäftigen möchte.“

Am Donnerstag hatte die Politik beschlossen, bis mindestens Ende Oktober keine Zuschauer im Profisport zu erlauben. Großveranstaltungen, bei denen die Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregeln nicht möglich sind, sind sogar mindestens bis Jahresende untersagt. Eine Arbeitsgruppe mit den Chefs der Staatskanzleien soll bis Ende Oktober Vorschläge erarbeiten, wie anschließend mit Fans bei bundesweiten Sportveranstaltungen umgegangen werden kann.

„Das Positive ist, dass ein klares Signal von der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten gekommen ist“, sagte Watzke. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat bereits ein Konzept ausgearbeitet, das unter anderem personalisierte Tickets zur Kontaktverfolgung vorsieht und das auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung am kommenden Donnerstag in den Statuten verankert werden soll.

Eishockey

Der Deutsche Eishockey-Bund (DFB) erwartet von der Arbeitsgruppe zur Rückkehr von Fans bei bundesweiten Sportveranstaltungen eine klare Perspektive. „Von immenser Wichtigkeit wird es dabei sein, dass klar reguliert wird, wie sich kleine, mittlere und große Sportveranstaltungen definieren und auf dieser Basis eine klare Perspektive zu erarbeiten, die absolut dringend notwendig ist“, hieß es am Freitag in einer Pressemitteilung des DEB.

Das sei für das Eishockey wie für andere Mannschaftssportarten ein essenzieller Punkt. „Wir sind bereit, neben den bereits bestehenden Hygienekonzepten weiter unseren Beitrag zu leisten, damit spätestens im November eine Zulassung von Fans wieder möglich ist“, hieß es.

Ein Verbot würde vor allem die Vereine im Handball, Basketball und Eishockey sowie weiteren stark von Zuschauereinnahmen abhängigen Sportarten empfindlich treffen.

Basketball

Die Basketball-Bundesliga (BBL) hat mehr Klarheit von Seiten der Politik gefordert. „Natürlich steht die Gesundheit weiter über allem. Aber es wäre schon wichtig, dass allmählich mal verlässliche Rahmenbedingungen geschaffen werden, mit denen man planen kann“, sagte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz am Freitag.

„Konzepte gibt es schon genug“, sagte Holz. Man brauche Klarheit und könne sich nicht immer weiter von Monat zu Monat hangeln, sagte er. Die Basketballer wollen am 6. November in ihre neue Saison starten. Bereits am 17./18. Oktober findet der erste Vorrunden-Spieltag im BBL-Pokal statt. Ob bei diesen Pokalspielen zumindest ein paar Zuschauer dabei sein werden, ist noch unklar. „Das wird sicher von Standort zu Standort verschieden sein“, sagte Holz. Die vier Vorrundengruppen werden in Vechta, Bonn, Weißenfels und Ulm ausgetragen.

Die vergangene Bundesliga-Saison hatten die Basketballer anders als der Handball und das Eishockey mit einem Zehner-Turnier ohne Zuschauer beendet.

Handball

Den Sportarten außerhalb des Profifußballs drohen angesichts des möglichen Verbots für Großveranstaltungen bis Ende des Jahres gravierende Konsequenzen. Diese Befürchtung äußerte Jennifer Kettemann, Geschäftsführerin des Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen, im Gespräch mit dem „Mannheimer Morgen“.

„Auf der einen Seite müssen wir aufpassen, dass wir nicht völlig von der Bildfläche verschwinden“, sagte Kettemann: „Auf der anderen Seite droht der Verlust von Vereinen, weil die Auflagen immens sind und die möglichen Einnahmen sehr überschaubar.“

Ihr Klub werde zunächst prüfen, unter welchen Bedingungen eine Aufnahme des Spielbetriebs überhaupt möglich sei. „Dafür werden wir erneut das Gespräch mit der Liga, der Arena und den Behörden suchen“, kündigte Kettemann an. Sie nannte es einen „Drahtseilakt, den Spielbetrieb unter diesen Bedingungen aufzunehmen und gleichzeitig ein Konzept auszuarbeiten, welches auch wirtschaftlich zumindest halbwegs vertretbar ist“.