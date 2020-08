Termine im DFB-Pokal fix: Freitagabendspiel für Hertha BSC

Jordan Torunarigha (l.) und Hertha BSC, hier im Test gegen Viktoria Köln, spielen in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Eintracht Braunschweig an einem Freitagabend.

Berlin. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die 1. Runde des DFB-Pokals am Donnerstag zeitgenau terminiert. Markant: Hertha BSC zählt zu jenen vier Klubs, die den Wettbewerb am Freitagabend (11. September) eröffnen. Der Berliner Bundesligist tritt um 20.45 Uhr beim Zweitligisten Eintracht Braunschweig an. Parallel duellieren sich Regionalligist Havelse und Erstligist Mainz 05.

Schon bei der Terminierung der ersten acht Bundesligaspieltage hatte Hertha BSC relativ viele „Einzeltermine“ erhalten.

Union Berlin am Sonnabend um 18.30 Uhr

Dem 1. FC Union Berlin dürfte ebenfalls relativ viel Aufmerksamkeit zuteilwerden. Die Köpenicker treten am Sonnabend (12. September) um 18.30 Uhr beim Zweitligisten Karlsruher SC an. Zeitgleich kommt es zum Kräftemessen zwischen Regionalligist Ulm und Zweitligist Aue sowie dem Drittligisten Ingolstadt und dem Zweitligisten Düsseldorf.

Bayern München erhält derweil nach dem Triple-Triumph eine längere Pause. Das ursprünglich für den 11. September angesetzte Pokalspiel gegen den Fünftligisten 1. FC Düren wird auf den 15. Oktober verschoben.

Altglienicke gibt Heimrecht ab

Immer mehr Amateurvereine geben unterdessen ihr Heimrecht in der ersten Runde des DFB-Pokals an die Profivereine ab. Borussia Mönchengladbach bestreitet seine Auftaktpartie gegen den Nord-Regionalligisten FC Oberneuland im heimischen Borussia-Park. Auch der 1. FC Köln gegen den Nordost-Regionalligisten VSG Altglienicke, der FC Augsburg gegen den Oberligisten FC Celle sowie der 1. FSV Mainz 05 und Bayer Leverkusen gegen die Nord-Regionalligisten TSV Havelse und Eintracht Norderstedt treten in der eigenen Arena an.

Die Ansetzungen der 1. Runde:

Freitag, 11. September (20.45 Uhr)

TSV Havelse - FSV Mainz 05 (Spielort Mainz)

Eintracht Braunschweig - Hertha BSC

Sonnabend, 12. September (15.30 Uhr)

1. FC Nürnberg - RB Leipzig

Pokalsieger BFV - Eintracht Frankfurt

SV Todesfelde - VfL Osnabrück

FC Oberneuland - Borussia Mönchengladbach (Spielort Mönchengladbach)

FV Engers 07 - VfL Bochum (Spielort Bochum)

VSG Altglienicke - 1. FC Köln (Spielort Köln)

MTV Eintracht Celle - FC Augsburg (Spielort Augsburg)

FSV Union Fürstenwalde - VfL Wolfsburg

RSV Meinerzhagen - SpVgg Greuther Fürth (Spielort Fürth)

Sonnabend, 12. September (18.30 Uhr)

FC Ingolstadt - Fortuna Düsseldorf

Karlsruher SC - Union Berlin

SSV Ulm - Erzgebirge Aue

Samstag, 12. September (20.45 Uhr)

Carl Zeiss Jena - Werder Bremen

Sonntag, 13. September (15.30 Uhr)

1. FC Kaiserslautern - Jahn Regensburg

Bester Amateur BFV - Schalke 04

Hansa Rostock - VfB Stuttgart

Eintracht Norderstedt - Bayer Leverkusen (Spielort Leverkusen)

TSV Steinbach Haiger - SV Sandhausen

FC Rielasingen-Arlen - Holstein Kiel (Spielort Kiel)

SV Elversberg - FC St. Pauli

SC Wiedenbrück - SC Paderborn

Chemnitzer FC - TSG Hoffenheim

S onntag, 13. September (18.30 Uhr)

SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Heidenheim

Waldhof Mannheim - SC Freiburg

1. FC Magdeburg - Darmstadt 98

Montag, 14. September (18.30 Uhr)

Dynamo Dresden - Hamburger SV

Rot-Weiss Essen - Arminia Bielefeld

Würzburger Kickers - Hannover 96

Montag, 14. September (20.45 Uhr)

MSV Duisburg - Borussia Dortmund

Donnerstag, 15. Oktober (20.45 Uhr)

1. FC Düren - Bayern München (Spielort München)

