Das Abklatschen mit den Fans, so wie bei Julian Alaphilippe, wird es dieses Jahr nicht geben bei der Tour de France.

Die Sorge, dass das Peloton der Tour de France gar nicht in Paris ankommt, ist groß in den Tagen der Pandemie.

Berlin/Nizza. Radsport lebt von der Nähe, vom Gefühl, die Helden der Landstraße quasi anfassen zu können. Erst recht bei den gut 3500 Kilometern, die jeden Sommer in Frankreich abgespult werden. Die Tour de France ist eine Institution, eines der größten Sportereignisse der Welt – und eben auch ein Volksfest, gerade an den Start- und Zielorten. Diesmal aber wird die Tour einen ganz anderen Charakter haben. Distanz ist das oberste Gebot in Zeiten der Corona-Pandemie.