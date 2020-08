Am Sonntagabend gilt’s: Das Finale der Champions League zwischen Bayern München und PSG wird auch ein Kräftemessen der Topstars.

Champions League Bayern München vs. PSG: Auf diese Duelle kommt es an

Lissabon/Berlin. Eine Prognose? Die traut sich selbst ein so renommierter Experte wie Bixente Lizarazu (50) nicht zu. Der Franzose – Weltmeister (1998), Europameister (2000) und Champions-League-Sieger mit dem FC Bayern (2001) – weiß aus eigener Erfahrung, dass es in einem Endspiel auf jedes Detail ankommen kann. Vor dem Königsklassen-Finale zwischen den Münchnern und Paris St. Germain am Sonntag (21 Uhr, ZDF/Sky/DAZN) erkundigt sich der frühere Profi deshalb sogar nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Spielort Lissabon. Nun, vorausgesagt sind zum Anstoß 23 Grad, doch auf dem Feld dürfte es weit hitziger zugehen, dort trifft Weltklasse auf Weltklasse. Ein Überblick über die wichtigsten Protagonisten.