Alba Berlin: „Eine Rückkehr zur Normalität gibt es nicht“

Berlin. Geschäftsführer Marco Baldi (58) kommt mit dem Fahrrad zum Interviewtermin, Sportdirektor Himar Ojeda (48) kurz darauf mit dem Motorroller. Die beiden Manager von Basketball-Meister Alba Berlin strahlen Lässigkeit und Zuversicht aus. Sie haben einen Großteil ihrer Arbeit erledigt. Die Mannschaft für kommende Saison, die an diesem Montag mit der Vorbereitung beginnt, erscheint konkurrenzfähig für die Bundesliga und Europa. Nur: Wann wird wieder gespielt? Vor Zuschauern oder nicht? Was bleibt, was ändert sich? Ein Gespräch über Albas Philosophie, das neue Team und ein Virus, das auch die Basketball-Welt auf den Kopf stellt.

Am Freitag haben Sie verkündet, dass Erfolgstrainer Aito Reneses noch eine Saison dranhängt bei Alba. Was empfinden Sie? Erleichterung?

Himar Ojeda: Ich bin schon erleichtert. Allerdings hatten wir immer ein positives Gefühl, dass es so kommen würde. Am Ende war es noch einmal ein bisschen unsicher. Aber dass wir die ganze Zeit optimistisch waren, hilft einem in dem Prozess.

Marco Baldi: Ich bin glücklich. Alba und Aito ergänzen sich perfekt. Mit ihm haben wir ein Primat der Kreativität gefestigt, das unser gesamtes Programm definiert. Wir begeistern seit vielen Jahren Spieler und Spielerinnen für den Sport und Basketball und bauen ihre Fähigkeiten aus. Dafür haben wir in den Nachwuchsbereich investiert und so ein Füllhorn an Talenten aufgebaut. Daraus ziehen wir Spieler für die absolute Spitze. Dieses Vorgehen war für Aito attraktiv. Bei uns kann er seine Fähigkeiten und seine Freude am Basketball optimal leben. Aito ist ein sehr klarer Mensch. Er weiß, wo er steht und wo er hinwill. Ich bin also glücklich, weil ich weiß: Hier geht etwas für beide Seiten weiter sehr gut zusammen.

Der Trainer ist 73 Jahre alt. Sie haben jetzt eine neue Konstruktion gewählt, mit dem 45-jährigen Israel Gonzalez als zweitem Cheftrainer. Ist er Ihr Plan B, wenn Aito vielleicht mal müde wird?

Ojeda: Das Wichtigste ist: Wir haben eine Idee von einem Basketball-Programm, wie man einen Stil entwickelt, und wir glauben fest daran. Aito ist dafür genau der richtige Mann. Wir werden alles versuchen, denselben Weg weiterzugehen. Mit Israel oder jemand anders. Oder noch weiter mit Aito. Israel ist an seiner Seite gewachsen, schon vor der Zeit bei Alba. Wir wollen jemanden an der Seite Aitos haben, der ihn am besten unterstützen, sogar noch mehr Verantwortung übernehmen kann. Der Aufgaben mit ihm teilen, sie auch ganz übernehmen kann beim Training, in Spielen, bei den täglichen Dingen. Eine solche Kombination haben wir jetzt.

Nach dem Gewinn der Meisterschaft war jeder bei Alba erleichtert. Zwölf Jahre musste der Verein darauf warten. Aber bei der Erleichterung scheint es nicht geblieben zu sein. Ihr Team sieht so aus, als wollte es den Meisterpokal nicht wieder hergeben.

Ojeda: Wir haben uns großartig gefühlt, das Double aus Pokal und Meisterschaft zu gewinnen. Aber ich habe es in diesem Sommer vielen Menschen gesagt: Wir haben keines der vergangenen drei Jahre mit einem schlechten Gefühl abgeschlossen. Natürlich fehlte irgendetwas nach den verlorenen Finals. Aber mit ein bisschen Abstand, wenn der traurige Moment der Niederlage verflogen war, hat sich eine positive Stimmung eingestellt. Sogar mehr als bei anderen, die vielleicht Titel gewonnen haben. Wir haben zuerst keine Titel geholt, doch mit dem Prozess waren wir zufrieden. Natürlich fühlt sich Gewinnen immer besser an. Nur geht das nicht jeden Tag.

Baldi: Wir wussten ja selbst nie genau, wo uns der Weg hinführen kann und wie lang er sein wird. Wir sind hier nicht in München, wo eine Unternehmenszentrale nach der anderen das Stadtbild dominiert. Und wo es den einen großen Sportklub gibt. Wir sind in Berlin, einer Stadt, die von Diversität lebt. Jede Menge Menschen, jede Menge Unfug und jede Menge Potenzial. Aber auch eine deutlich schwächere Kaufkraft als etwa Hamburg oder München und andere. Aus dem, was in Berlin geht, haben wir versucht, etwas ans Laufen und in die Erfolgsspur zu bringen.

Wie haben Sie die Rückschläge ertragen? Es gab ja einige, mal durch Bamberg, mal durch München.

Baldi: Rückschläge gehören dazu, im Leben wie im Sport. Man muss sie lesen können, übrigens genau wie Erfolge. Und immer wieder mit der Idee, dem eigenen Ziel abgleichen. Jetzt sehen wir, dass unsere Idee aufgeht: ein Team zu haben, das auf einer sehr hohen Qualitätsstufe ist und Titel gewinnt. Und diese Strahlkraft zahlt wiederum auf all unsere Aktivitäten ein. Nicht nur auf die Leistungsstärksten, sondern in die gesamte Alba-Community. Die sehen, da ist ein Team, das kann gewinnen. Das spielt aber eben auch richtig guten Basketball. Es macht Freude, da zuzugucken, und alle sind ein Teil dessen. Das Wissen um diese Gemeinschaft trägt einen durch tiefe Täler.

Das klingt romantisch. Titel gewinnen wollen Sie aber schon, oder?

Baldi: Wir wollen alles: das bestmögliche Team haben und richtig guten Basketball spielen. Und damit Spieler anziehen, die sehen, vielleicht bekomme ich bei Alba ein bisschen weniger Geld, aber ich kann da wachsen und Teil sein von einer Ambition, Teil von einem wirklichen Basketball-Setting. Ich habe der Mannschaft immer gesagt: Wir schlagen unsere Gegner nicht, wir gewinnen unsere Spiele. Das ist etwas anderes. Wir tun nicht alles, um zu gewinnen: foulen, andere anschreien, das Spiel kaputtmachen. Wir wollen das Spiel genießen, damit die Menschen das Spiel genießen. Dafür steht Aito mit seiner ganzen Biographie. Ich fühle mich total wohl mit diesem Weg. Natürlich sind wir ehrgeizig. Titel sind das eine. Wir wollen nicht zuletzt auch deshalb in der Spitze präsent sein, um für unserem Stil und unsere Art zu werben.

Ojeda: Ich kann Ihnen sagen, wie ich Maodo Lo überzeugt habe, zu uns zu kommen. Wir haben es schon öfter versucht, aber er entschied sich einmal für Bamberg, einmal für München. Jetzt sprachen wir wieder, und er sagte mir, er wolle sein Spiel verbessern. Ich nannte ihm ein Beispiel, an dem er lustigerweise selbst beteiligt war, als er uns in der Euroleague kurz vor Schluss zwei Dreier reinwarf und wir am Ende verloren. Ich erklärte ihm, wie unsere Art ist, Spieler zu verbessern, obwohl es uns vielleicht etwas kostet. Vielleicht den Sieg. So wie damals, als Jonas Mattisseck bei der Verteidigung gegen Lo zweimal den gleichen Fehler gemacht hat. Hat der Coach ihn nach dem ersten Fehler vom Feld geholt? Nein. Hat er ihn nach dem zweiten angeschrien? Nein! Glauben Sie, Jonas hat seine Lektion gelernt? Ja!

Normalerweise sind Ihr Beuteschema junge, talentierte Spieler, die sich in Berlin gut entwickeln können. Diesmal, Herr Ojeda, haben Sie mit Jayson Granger und Maodo Lo aber zwei gestandene Euroleague-Spieler verpflichtet. Warum diese Änderung?

Baldi: Wir wollen die Euroleague gewinnen (beide lachen).

Ojeda: Das Profil unserer üblichen Verpflichtungen ist klar. Aber es ist nicht exklusiv. Unsere gewachsene Reputation macht es leichter. Wie ich sagte, um Maodo haben wir zweimal vorher schon gekämpft. Jetzt hat es geklappt. Das liegt auch an dem, was wir aufgebaut haben. Übrigens bin ich der Meinung, dass Maodo bei uns noch einen Schritt vorwärts machen kann. Granger passt genauso zu uns. Wir hatten noch Platz im Kader. Er ist ein sehr erfahrener Spieler, der den Jüngeren helfen kann zu wachsen. Solche Spieler haben wir ja schon mit Luke (Sikma,d.Red.) und Peyton (Siva,d.Red.). Wir nehmen auch ältere Spieler, die zu uns passen.

Wenn Sie ein paar Wünsche frei hätten, was wäre für Sie das perfekte Alba-Team?

Ojeda: Eine schwere Frage. Ehrlich, ich bin glücklich mit unserem aktuellen Team. Ich war sehr glücklich mit jenem des vergangenen Jahres.

Wo steht Alba in fünf Jahren?

Baldi: Wir können nicht ignorieren, wie diese Corona-Pandemie alles verändert hat. Die Menschen sprechen zwar davon, Schritt für Schritt zur Normalität zurückzukehren. Doch ich habe da eine andere Wahrnehmung. Wir brauchen ein neues Denken. Corona hat die Welt längst verändert, weit über ökonomische Verwerfungen hinaus. Es ist ein Bewusstsein für unser aller Verwundbarkeit entstanden. Wie wir als Gemeinschaft damit umgehen, geht uns alle an. Du musst die Kraft und die Kreativität finden, Dinge zu überdenken, neu zu sehen. Ich habe nicht den perfekten Plan. Aber wer eine gewisse Substanz aufgebaut hat, wer Werte hat, der wird eine bessere Position haben. Hier sehe ich den Team-Sport in einer besonderen Verantwortung, weil wir demonstrieren, das der Einzelne nur so gut ist, wie es sein Team ermöglicht. Nachhaltigkeit ist ein so überladener Begriff. Trotzdem denke ich, sie ist der Schlüssel.

Sie sprechen nicht nur über Basketball.

Baldi: Nein. Wir fangen im 21. Jahrhundert an, über unsere natürlichen Ressourcen nachzudenken. Wissen tun die Menschen es schon lange, aber allmählich beginnen die Letzten zu begreifen, dass viele Dinge endlich sind: Eisenerz, Erdöl – wenn sie nicht mehr da sind, kommen sie auch nicht wieder. Ich will uns nicht zu groß machen, aber auch im Sport-Management müssen wir über Nachhaltigkeit nachdenken. Sie muss unser Denken bestimmen. Übertragen auf Alba stellt sich die Frage: Haben wir ein System, um aus uns selbst heraus wachsen zu können? Haben wir ein Programm, aus dem jedes Jahr junge talentierte Spieler hervorgehen? Ist Alba mehr als die Summe seiner Siege? Dann haben wir ein Basislager gebaut. Diese Art zu denken, wird überall notwendig werden. Es wird nicht die Lösung sein, zu versuchen, Schritt für Schritt zu dem zurückzugehen, was wir kennen. Die Normalität von gestern kann nicht Maßgabe für eine ungewisse Zukunft sein.

Da stellt sich in Bezug auf Albas neue Mannschaft die Frage: Wird es Zuschauer in der Arena geben, wenn sie – geplant ist im Oktober in der Euroleague – ihre ersten Pflichtspiele bestreitet?

Baldi: Das kann heute niemand konkret sagen. Haben wir nur einen Zuschauer? Oder gar keinen? 5000 oder 10.000? Es gibt so viele ungeklärte Dinge, Unsicherheiten, wie nie zuvor. Es wird viel Flexibilität gefordert sein, das umfasst die Bereitschaft, normiertes Denken zu ändern.

Wird im Oktober in der Euroleague Basketball gespielt?

Baldi: Die Euroleague hat den Spielplan veröffentlicht. Es soll am 1. Oktober losgehen. Mehr kann sie gar nicht sagen. Denn Stand heute ist es doch so: Wenn du aus Barcelona kommst, musst du, wo immer du landest, erst mal zwei Wochen in Quarantäne. Was also soll die Euroleague machen? Eine offene Diskussion darüber anfangen? Sie kann nur alles so stehen lassen, wie es jetzt ist und insgeheim über völlig neue Modelle nachdenken, den Wettbewerb zu spielen, sei es in Turnierform oder wie auch immer. Wenn sich die Lage beruhigt, wird das nicht gebraucht. Bloß was ist, wenn sie sich nicht beruhigt? Die Bereitschaft, offen zu denken, ist jetzt das höchste Gut. Wir brauchen Lösungen und Orientierung. Ich glaube, es wird gespielt. Nur weiß heute niemand, wie. Aber mein Vertrauen ins Euroleague-Management ist sehr groß.

Das klingt nicht nach einer normalen Saison.

Ojeda: Das wissen wir jetzt schon: Es wird keine normale Saison.

Durch Corona, dachten viele, würden Vereine an den Rand des Ruins oder darüber hinaus getrieben. Bei Alba hat man den Eindruck gerade nicht, obwohl Sie Anfang März gegen Barcelona Ihre letzte Zuschauereinnahme hatten.

Baldi: Wir haben das Budget etwas reduziert. Wir haben entschieden, wir gehen mit einer gewissen Vorsicht, aber auch mit der Haltung in die Saison, das wieder zu erwirtschaften, was wir uns zutrauen. Wohl wissend, dass sehr viele verschiedene Szenarien denkbar sind. Mit 1000 Zuschauern pro Spiel. Ohne Zuschauer. Nur mit Vips, die ganz viel zahlen. Oder wir versteigern jedes Ticket. Aber natürlich stellt sich da schnell die Frage: Wer sind wir, können wir das tun mit unserer Community? Und eines darf man nicht vergessen: Diese Corona-Situation währt erst fünf Monate. Sie kann noch lange dauern. Dann müssen wir wirklich alles verändern, was wir bisher gewohnt waren. Wir müssen uns anpassen.

Und wie?

Baldi: Das weiß niemand in diesem Moment. Im Fußball gibt es die Situation, dass die Bundesligisten hohe TV-Einnahmen haben und sich das Fehlen der Zuschauer wirtschaftlich eher verschmerzen lässt. Bei Alba sind 35 bis 40 Prozent des Etats mit den Zuschauereinnahmen verbunden. Aber wer sagt, wenn niemand mehr in die Hallen darf, dass nicht neue Modelle entstehen? Vielleicht werden die Fernsehanstalten sich plötzlich viel mehr für Basketball interessieren? Da sind wir wieder an meinem Punkt, dass wir dieses offene Denken brauchen.

Sind Sponsoren abgesprungen?

Baldi: Nein.

Haben in der vergangenen Saison die Spieler auch auf Gehalt verzichtet, um dem Verein zu helfen?

Baldi: Ja, die Spieler und Trainer genauso wie alle anderen Angestellten bei Alba. Aber wir haben von unseren 150 Mitarbeitern niemanden entlassen müssen. Und essenziell ist für uns die Unterstützung vom Senat und aus Bundesmitteln. Jeder Klub hat verloren, es ist wichtig, dass für die entgangenen Zuschauereinnahmen eine Kompensation geschaffen wird.

Wie positioniert sich Alba jetzt?

Baldi: Wir haben das bestmögliche Team zusammengestellt. Wir bleiben bei unseren Werten. Wir versuchen, weiter vorauszuschauen als nur auf die nächste Saison.

Wird die Basketball-Bundesliga Corona überleben? Wird sie schrumpfen?

Baldi: Eine Lehre aus dieser Zeit ist es, sich mit Prognosen zurückzuhalten. Selbst Experten haben damit schon falsch gelegen. Es sind nicht die Zeiten von „ich denke“ oder „ich glaube“. Es sind Zeiten, seine Werte zu bewahren oder zu finden. Bist du optimistisch? Bist du bereit, dir den Hintern aufzureißen? Bist du bereit, selbst Dinge zu generieren? Bist du in der Lage, interdisziplinär zu denken? Das ist ein wichtiger Punkt. Es ist falsch, wenn wir uns nur auf unseren Sport beschränken. Es gibt viele gemeinsame Themen: Mit den Kollegen aus anderen Sportarten, aber auch mit anderen Protagonisten aus Kultur und öffentlichem Leben. Vielleicht werden wir uns zusammentun. Auf jeden Fall tauschen wir uns aus, wir wissen, wir sitzen in einem Boot. Es geht nicht um Lobbyismus und darum, Politiker um Geld zu bitten. Das tut jeder. Die Politik kann nur Situationen überbrücken, und das hat sie aus meiner Sicht auch sehr gut gemacht. Aber die Ideen und Konzepte, wie wir die Dinge in Zukunft bewältigen können, die müssen von uns selbst und aus neuen Allianzen kommen.

