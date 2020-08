Formel E: Mercedes siegt zum Abschluss in Berlin doppelt

Berlin. Sechs Rennen absolvierte die Formel E in den vergangenen neun Tagen in Berlin. Zum Abschluss des Saisonfinales der elektrischen Motorsport-Rennserie siegte am Donnerstagabend der Belgier Stoffel Vandoorne vor dem Niederländer Nyck de Vries und bescherte dem Mercedes-Team den ersten Doppelsieg. Vandoorne fuhr durch den Erfolg in der Fahrerwertung auf Platz zwei. Champion wurde der Portugiese Antonio Felix da Costa, der sich den Triumph bereits im drittletzten Rennen auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof gesichert hatte.

Bester Deutscher im Abschlusstableau ist André Lotterer (Porsche) als Sechster, Maximilian Günther (BMW) beendet die Saison auf Gesamtrang neun. Beide hatten am letzten Tag sogar noch die Chance, auf das Podium zu fahren, konnten sie mit den Rängen 14 und 12 aber nicht nutzen. Dafür lieferte René Rast im Audi wieder eine tolle Vorstellung ab, einen Tag nach seinem dritten Rang wurde der 33-Jährige Vierter. In der Gesamtwertung wurde er 15., war aber auch nur bei den sechs Rennen in Berlin dabei und bestritt damit lediglich knapp die Hälfte der Saison.

Der Günther, der am Sonnabend noch seinen zweiten Saisonsieg feiern konnte, arbeitete sich von weit hinten zwischenzeitlich in eine gute Position vor, verlor am Ende wieder einige Plätze. Noch schlechter lief es für den Kemptener Daniel Abt, der im Auto von NIO 333 i nur 20. wurde und die Punkteränge klar verfehlte.