Brasilianer der BR Volleys warten auf ihre Visa

Berlin. Viel sehnlicher als sonst werden in diesen Tagen drei Brasilianer auf den Postboten warten. Denn die Volleyball-Profis Eder Carbonera (36), Davy Moraes (23) und Renan Michelucci (26) wollen dringend nach Berlin kommen, wo ihr neues Team, die BR Volleys, bereits seit vergangenem Montag trainiert. Doch dazu benötigen sie ein Einreisevisum für Deutschland. Und das bringt in Sao Paulo und Rio de Janeiro der Postbote.

Highlights von Eder Carbonera

Corona machte es nötig: Nach den vielen Infektionen rumänischer Mitarbeiter in den Fleischfabriken von Clemens Tönnies wurden die Richtlinien der Einreise für Arbeitnehmer aus Drittstaaten verschärft. Als solche gelten auch Berufssportler, und deshalb gab es für sie zunächst keine Einreisegenehmigungen mehr. Erst auf Wunsch der Profivereine in Deutschland wurde diese Regelung mit Unterstützung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) vom Bundesinnenministerium (BMI) vor Kurzem geändert.

Brasilianer der BR Volleys werden zunächst in der Charité getestet

So konnten Carbonera, Moraes und Michelucci endlich im deutschen Konsulat ihre Visa beantragen. Die Anträge wurden dort bestätigt, weil es sich nach den geänderten BMI-Richtlinien nun auch bei Profisportlern um „unverzichtbare Arbeitskräfte“ handelt. Ihre Flüge sind bereits gebucht. Carbonera soll am Sonntag in Berlin eintreffen, seine beiden Landsleute am Montag folgen. „Wir erwarten sie Anfang nächster Woche beim Training“, sagt Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand, der auch DOSB-Vizepräsident ist. Die Bundesliga-Saison beginnt am 17. Oktober.

Wenn das Trio in Berlin eintrifft, muss allerdings zunächst ein Covid-19-Test gemacht werden und der natürlich auch negativ ausfallen. Die drei Volleyballspieler werden in der Charité getestet. Zumindest so lange, wie kein Ergebnis vorliegt, kommen die Sportler in Quarantäne. Sobald das Okay der Ärzte kommt, können die Brasilianer ins Training mit ihrer Mannschaft einsteigen, die ansonsten schon komplett ist. Das alles kann aber nur funktionieren, wenn in Sao Paulo und Rio de Janeiro die Postboten ihre Arbeit ordentlich machen.

