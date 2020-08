Geisterspiele bleiben in der Bundesliga Realität

Leere Ränge im Olympiastadion – mit Geisterspielen wird man sich auch in der bevorstehenden Saison in der Fußball-Bundesliga anfreunden müssen.

Berlin. Die Hoffnung der Fußball-Fans, bald in die Stadien der Bundesliga zurückkehren zu können, um ihre Mannschaft zu unterstützen, hat von der Politik einen herben Dämpfer erhalten. Am Montag beriet die Gesundheitsministerkonferenz (GMK) über die Möglichkeit, in Zeiten des Coronavirus wieder Zuschauer zuzulassen.

Das Ergebnis: Eine Rückkehr von Fans mit Corona-Schutzauflagen hat aus Sicht der Gesundheitsminister der Länder derzeit keine Priorität. Wie aus Teilnehmerkreisen zu hören war, besteht darin Einigkeit. „Tausende Zuschauer in den Stadien – das passt nicht zum aktuellen Infektionsgeschehen“, erklärte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bei Twitter.

Jetzt heiße es, keine vermeidbaren Risiken einzugehen. „Wir spüren, dass wir wachsam bleiben müssen. In der jetzigen Situation wären Zuschauer auf den Rängen das falsche Signal.“ Das Konzept der Deutschen Fußball Liga (DFL) sei in der Theorie gut. Entscheidend sei in der Pandemie aber die Praxis im Alltag.

Senatorin Kalayci warnt vor großen Menschenansammlungen

Die DFL hatte am Dienstag vergangener Woche auf ihrer Mitgliederversammlung beschlossen, Spiele bis zum 31. Oktober ohne Stehplätze, bis Jahresende sogar ohne Gästefans durchzuführen. Ebenfalls bis 31. Oktober soll es keinen Ausschank alkoholischer Getränke geben. Außerdem sollen im Fall von Infektionen die Identität und Kontaktdaten möglicher und eventuell betroffener Stadionbesucher ermittelt werden können.

Aus Sicht der großen Mehrheit der Gesundheitsminister wäre eine Umsetzung aber aktuell ein falsches Signal. Zuschauer in den Stadien seien zunächst nicht vor dem 31. Oktober vorstellbar. Die GMK-Vorsitzende, Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD), hatte in der Morgenpost bereits vor den Beratungen über das DFL-Rückkehrkonzept gesagt, die Idee, dass unter anderem alle Besucherinnen und Besucher nach Testungen wieder ins Stadion kommen könnten, werde von der Mehrheit der Minister kritisch gesehen. „Ganz besonders, weil vor und nach dem Spiel niemand große Menschenansammlungen und Alkoholkonsum ausschließen und kontrollieren kann.“

Söder lehnt Rückkehr der Fans aktuell ab

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder warnte davor, schon zum Auftakt der Spielzeit 2020/21 am 18. September wieder vor Publikum zu spielen. „Ich habe mich sehr für den Start von Geisterspielen eingesetzt, das läuft auch hervorragend. Aber bei vollen Stadion zum Bundesliga-Start bin ich außerordentlich skeptisch. Ich kann es mir derzeit nicht vorstellen“, sagte der CSU-Chef in Nürnberg und sprach von einer „verheerenden Signalwirkung an die Öffentlichkeit. Sowohl was Kapazitäten im Medizinischen betrifft als auch gegenüber kulturellen Veranstaltungen.“

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer steht einer Teilauslastung der Stadien hingegen positiv gegenüber. „Ich bin der Meinung, man muss ihnen jetzt die Chance geben, diese Sache zu erproben“, sagte der CDU-Politiker in der ARD.

Von Massentests vor dem Stadionbesuch, wie sie beispielsweise Bundesligist 1. FC Union angeregt hat, hält Kretschmer allerdings nichts, weil es nicht praktikabel sei. Man könne nicht so viele Menschen vorher testen, sagte er. „Das Prinzip muss sein: So wie am Arbeitsplatz, so wie beim Einkaufen muss eine Sportveranstaltung so organisiert sein, dass man sich nicht anstecken kann.“

Ärzteverband warnt ebenfalls vor Fan-Rückkehr

Auch der Ärzteverband Marburger Bund warnt vor einer Fan-Rückkehr. „Die Gefahr von Massenansteckungen wäre real. Wenn wir Pech haben, sitzt ein Superspreader unter den Fans, und das Virus breitet sich wie ein Lauffeuer aus“, sagte die Vorsitzende des Marburger Bundes, Susanne Johna, der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Sie könne sich nicht vorstellen, dass Fans auf ihren Sitzen hocken blieben, wenn ihre Mannschaft ein Tor schieße.