Corona schwächt die Wasserfreunde Spandau

Stürmerstar Tiberiu Negrean verlässt die Wasserfreunde Spandau, um sich in der Corona-Krise um seine Familie zu kümmern.

Berlin. Es ist eine herbe Schwächung für die Wasserfreunde Spandau. Stürmer Tiberiu Negrean verlässt die Berliner und geht zurück in seine Heimat Rumänien. Der Grund für die überraschende Entscheidung des 31-Jährigen, der noch im März entschieden hatte, ein Jahr länger in der Hauptstadt zu bleiben: die Corona-Krise.

Der Leistungsträger sorgt sich um seine Familie. Negreans Frau und die beiden kleinen Söhne sind bereits seit Anfang des Jahres in Rumänien, der Familienvater wird nun nachziehen. „Ich werde im Herzen immer Spandauer bleiben, es war eine tolle Zeit in Berlin, aber meine Familie braucht jetzt ihren Vater in Rumänien“, sagte Negrean, der Spandaus Verantwortliche nach drei Jahren um die sofortige Freigabe bat.

Der 38. Meistertitel bleibt das Ziel

Für die Berliner, die am 25. August die unterbrochene Wasserball-Saison fortsetzen, wiegt der Verlust ihres Stürmerstars schwer. „Wir werden Tibi, nachdem jetzt fast alle europäischen Spielerwechsel vollzogen sind, sicher nicht mehr adäquat ersetzen können“, sagte Trainer Petar Kovacevic.

Negreans Weggang ist die zweite personelle Schwächung, nachdem sich Center Mateo Cuk bereits im Mai schwer an der Schulter verletzt hatte und lange ausfällt. Die Spandauer werden nun ohne die beiden Leistungsträger versuchen, den 38. deutschen Meistertitel zu holen.