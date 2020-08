Formel E: Da Costa krönt sich vorzeitig zum Champion

Berlin. Die Tage von Berlin sind ein Auf und Ab für Maximilian Günther. Zweimal war der BMW-Pilot ohne Punkte geblieben, siegte dann im dritten Lauf des Formel-E-Saisonfinales auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof. Doch nur einen Tag nach seinem zweiten Erfolg des Jahres lief so gar nichts beim Oberstdorfer. Schon die Qualifikation verpatzte er, im Rennen startete der 23-Jährige von Position 21, krachte nach drei Kurven in das Heck von Oliver Turvey und schied aus.

Immerhin konnte Günther sich damit trösten, in der Gesamtwertung nur einen Rang verloren zu haben und noch auf Platz drei (69 Punkte) zu liegen. Vor ihn schob sich Tagessieger Jean-Eric Vergne (80), der vor seinem DS Techeetah-Kollegen Antonio Felix da Costa (156) gewann. Für da Costa genügte der zweite Rang, um sich vor den letzten beiden Rennen am Mittwoch und Donnerstag zum neuen Champion der Formel E zu krönen. „Oh mein Gott, oh mein Gott. Danke, danke an alle! Danke an DS Techeetah für die beste Gelegenheit meines Lebens, ich habe keine Worte dafür“, sagte der gerührte Portugiese über den Boxenfunk. DS Techeetah verteidigte damit ebenso seinen Titel in der Teamwertung.

Letzte Rennen am Mittwoch und Donnerstag

Da Costa, der die ersten beiden Läufe in Berlin gewonnen hatte, und Vergne kontrollierten das Rennen von Beginn an. Bester Deutscher am Sonntag war André Lotterer (Duisburg/Porsche) auf Platz acht. DTM-Champion René Rast (Minden/Audi) kam als 16. ins Ziel, Daniel Abt (Kempten/Nio 333) wurde 18.

Nach seiner dritten Nullnummer muss Günther nun aufpassen, seine gute Position nicht zu verspielen. Hinter ihm lauert eine ganze Reihe von Gegnern, die es in den letzten beiden Rennen unbedingt noch auf das Podium der Fahrerwertung schaffen wollen.