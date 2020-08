Berlinerin Kwayie sprintet zu ihrem ersten deutschen Titel

Braunschweig. Ein wenig ungläubig schaute sie schon drein, als sie nach 100 Metern die Ziellinie überquert hatte. Doch wenig später hatte Lisa-Marie Kwayie Gewissheit: Die Berlinerin ist deutsche Meisterin. In 11,30 Sekunden lief die 23-Jährige von den Neuköllner Sportfreunden zu ihrem ersten Titel, Rebekka Haase (Wetzlar/11,34) sowie Lisa Nippgen (Mannheim) und Jennifer Montag (Leverkusen/beide 11,40) hatten das Nachsehen.

Ein wenig unangenehm war ihr der Sieg bei den deutschen Meisterschaften in Braunschweig dennoch. Den Fotografen bedeutete sie nach einem kurzen Moment, dass sie doch nun genug Fotos von ihr geschossen hätten. „So viele Fotografen sind ein bisschen ungewohnt, daran muss ich mich erst noch gewöhnen“, gab sie am ARD-Mikrofon zu verstehen.

Zugleich verriet sie ihr Erfolgsrezept für den Titelgewinn. „Ich denke, wir haben die Corona-Zeit sehr gut genutzt, um an Dingen zu arbeiten, für die man sonst keine Zeit hat. Es ist eine Krise, das darf man immer nicht vergessen, aber man kann immer das Beste daraus machen“, sagte Kwayie. Dass ihr Sieg in Abwesenheit von Gina Lückenkemper und Tatjana Pinto erfolgte, die beide auf einen Start in Braunschweig verzichtet hatten, schmälert Kwayies Titelgewinn nicht. Bei den Männern setzte sich Deniz Almas (Wolfsburg) souverän in 10,09 Sekunden vor Joshua Hartmann (Köln/10,23) und dem deutschen Rekordhalter Julian Reus (Erfurt/10,26) durch.

Hindernisläuferin Krause muss aufgeben

Der Kampf von Gesa Felicitas Krause endete hingegen in Tränen. Vehement hatte sie sich dafür eingesetzt, dass der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) die Mittel- und Langstrecken doch noch ins Programm der deutschen Meisterschaften aufnimmt. Die Verantwortlichen fanden trotz der strengen Hygieneregeln, die auch die Zuschauer in Braunschweig ausschlossen, eine Lösung – die Läufer durften dabei sein.

Belohnt wurde Krauses Einsatz nicht. Die Europameisterin 2018 von Berlin stand am Sonnabend zwar am Start, musste über 3000 Meter Hindernis auf der Hälfte der Strecke aber aufgeben – tränenreich und mit schmerzverzerrtem Gesicht. Die WM-Dritte aus Trier hatte muskuläre Probleme und war mit der Hitze nicht zurechtgekommen. „Heute kam alles zusammen. Das ist unschön, wenn man es nicht schafft, zum Höhepunkt fit zu sein“, sagte Krause, die ihren sechsten Titel in Folge verpasste.

Der Titel ging schließlich an Elena Burkard (LG Nordschwarzwald), die ohne Dauerkonkurrentin Krause ein einsames Rennen lief und mit zehn Sekunden Vorsprung im Ziel eintrudelte. „Ich bin nicht so naiv, dass ich sage, dass ich die Europameisterin und WM-Medaillengewinnerin schlage. Aber ich gehe an den Start, um zu gewinnen“, sagte die neue deutsche Meisterin Burkard.

Dreispringer Max Heß fliegt allen davon

Ähnlich weit vor der Konkurrenz lag auch Max Heß. Mit mehr als einem halben Meter Vorsprung ließ der 24-Jährige wirklich keinen Zweifel daran, dass er Deutschlands bester Dreispringer ist. Und das nicht nur, weil er sich mit einem Satz auf 16,58 Meter zum deutschen Meister kürte. Der Europameister von 2016 näherte sich außerdem wieder der magischen 17-Meter-Marke, dank der er vor vier Jahren in Amsterdam an Europas Spitze gesprungen war.

Danach folgten Jahre des Leidens, Verletzungen, Leistungstief, und 2019 dann die verpasste WM in Doha wegen Rückenproblemen. „Das vergangene Jahr sei ein langer „Prozess mit vielen Höhen und Tiefen“ gewesen, sagte Heß jüngst bei Sport 1: „Da bin ich ein paar Mal in ein Loch gefallen.“ Nach dem Rückschlag sei der Gedanke da gewesen, „das Ganze an den Nagel zu hängen“, dieser sei aber „relativ schnell wieder verflogen.“

Schließlich will Heß zu den Olympischen Spielen in Tokio. Dafür braucht es die Norm von 17,14 Metern. „Wenn der letzte Versuch gültig gewesen wäre, wäre das vielleicht eine Weite von 17 Metern gewesen“, sagte der Athlet der LAC Erdgas Chemnitz am Sonnabend. „Aber es stehen wohl noch drei Wettkämpfe für mich an. Da würde ich dann gern die Olympianorm springen.“

Berlinerin Granz hofft auf Olympia-Norm

Ein Ziel das auch Caterina Granz hat. Die Berlinern will die Norm allerdings nicht springen, sondern über 1500 Meter laufen. Am Sonnabend erreichte die Athletin der LG Nord Berlin immerhin schon mal als Erste ihres Halbfinals souverän den Endlauf (Sonntag, 16.50 Uhr) – trotz 36 Grad, die sich auf der blauen Laufbahn wohl noch heißer angefühlt haben dürften.