NHL: Draisaitls frühes Ende einen großen Traums

Edmonton/Berlin. Wer gleich die beiden besten Punktesammler der Hauptrunde in seinem Team hat, der darf natürlich träumen. Erst recht, wenn die Umstände das Play-off sogar zu einem Heimspiel machen. Wegen der Corona-Pandemie musste die nordamerikanische NHL ihr Format anpassen, wählte Edmonton als Hauptspielort für die verspätete K.o.-Runde. Tolle Voraussetzungen für die Oilers, für ihren deutschen Star Leon Draisaitl, der sich in der besten Eishockeyliga der Welt jüngst zum Topscorer gekrönt hatte.

Die Hoffnung währte allerdings nur vier Spiele lang, in der Achtelfinal-Qualifikation scheiterten Draisaitl, Connor McDavid und ihre Kollegen überraschend an den Chicago Blackhawks. Nach dem 2:3 in der Nacht zum Sonnabend schieden die Kanadier mit 1:3 in der „Best of five“-Serie aus. „Wir haben einfach zu viele kleine Fehler gemacht, die zu diesem Zeitpunkt des Jahres nicht passieren dürfen“, sagte Draisaitl, der nach dem Spielende noch lange enttäuscht auf dem Eis verharrte. „Wir haben nie wirklich unsere beste Leistung abgerufen“, so der 24-Jährige.

Er kann jetzt nur noch zuschauen, wie in seiner Heimarena der Titel vergeben wird. Edmonton mauserte sich in dieser Saison durchaus zu einem heimlichen Anwärter auf den Stanley Cup, doch die lange Pause nach der Unterbrechung im März bekam der Mannschaft nicht besonders gut. „Wir haben gute Dinge gemacht, dann wieder einen Schritt zurück. Ich denke, das ist einfach die Entwicklung unserer Mannschaft“, sagte Trainer Dave Tippett. Lange schon versuchen die Oilers, ein Team aufzubauen, das an die früheren großen Jahre anknüpfen kann. Die Richtung stimmte zuletzt, das Potenzial des Teams steigt.

Torhüter Grubauer und Colorado mit guter Ausgangsposition

Vielleicht aber überdeckten die beiden Starspieler Draisaitl und McDavid in der Hauptrunde die kleinen Defizite, die es noch gibt. „Da haben wir ein bisschen über unserem Niveau gespielt, jetzt ein bisschen darunter“, so der Trainer. Frustrierend findet das Draisaitl, „weil wir mit hohen Erwartungen in die Serie gestartet sind“. Mit drei Toren und drei Vorlagen immerhin leistete sich Draisaitl, der in der Punkterunde auf 110 Zähler (43 Tore, 67 Vorlagen) kam, keine Aussetzer. Doch persönliche Statistiken standen bei ihm nach dem Ausscheiden gegen Chicago, das in der Saisonvorbereitung Ende September 2019 in Berlin mit 3:1 gegen die Eisbären gewann, hinten an.

Während der Star also im Play-off keine Rolle mehr spielt, mischen ein paar andere deutsche Profis noch mit. So zogen Stürmer Tom Kühnhackl und Torhüter Thomas Greiss mit den New York Islanders ebenso in das Achtelfinale ein wie Angreifer Tobias Rieder mit den Calgary Flames. Torhüter Philipp Grubauer war mit Colorado Avalanche bereits für die Runde der besten 16 qualifiziert, sein Team zählte zu den besten drei Mannschaften der Hauptrunde und gehört daher zu den Favoriten auf den Cup. Draisaitl bleibt dagegen noch die Chance auf ein paar persönliche Auszeichnungen, von denen die NHL immer viele vergibt. Verdient hätte sich der Starstürmer eine Anerkennung nach dieser Saison allemal.