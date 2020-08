In seiner ersten kompletten Saison in der Formel E übertrifft Maximilian Günther die Erwartungen. Sein Potenzial ist riesig.

Berlin. So ist das eben mit den jungen Leuten. Voller Tatendrang gehen sie manchmal verschwenderisch mit ihrer Energie um. Was in der Formel E allerdings keine gute Idee, sondern sogar strafbar ist. Weshalb Maximilian Günther im ersten Rennen in Berlin seinen achten Platz und die vier Punkte wegen zu hohen Energieverbrauchs nachträglich verlor. Im zweiten Wettkampf zog er in einem harten Rennduell mit Sam Bird den Kürzeren und schied mit kaputtem Auto aus.