Elektrischer Motorsport: Eine Formel für die Zukunft

Die Formel E kehrt in Berlin auf die Rennstrecke zurück – mit besten Aussichten, noch mehr an Popularität zu gewinnen.

Berlin. Konsequenter geht es nicht. Die Umstände verlangen Zugeständnisse, wegen der Corona-Pandemie müssen viele Veranstaltungen noch ohne Zuschauer auskommen. Da macht auch die Formel E keine Ausnahme, wenn sie in diesen Tagen in Berlin gastiert. Aber die Macher haben sich etwas einfallen lassen. Für ein bisschen Gemeinschaftsgefühl in der Renn- und Fan-Gemeinde bietet die elektrische Motorsport-Serie passenderweise ein Autokino-Erlebnis unweit des Olympiastadions an. Zufahrt hat aber nur, wer mit Elektro- oder Hybridwagen anrollt. Stilecht eben.