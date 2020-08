Wasserball Bei den Wasserballern ist endlich alles in trockenen Tüchern

Berlin. Der Blick nach Europa bereitete Hagen Stamm Sorgen. Nicht unbedingt wegen der steigenden Corona-Zahlen. Eher durch die Tatsache, dass in manchen Ländern schon wieder Wasserball auf höchstem Niveau gespielt wurde, während der deutsche Bundestrainer und seine Mannschaft noch auf dem Trockenen saßen. „Da hatte ich mit Blick auf die Olympia-Qualifikation 2021 Angst, dass die vier Monate Pause noch in zwei weitere Monate münden, was eine Katastrophe für die Entwicklung der Spieler gewesen wäre“, sagt der 60-Jährige der Berliner Morgenpost.

Doch mittlerweile durfte der Berliner aufatmen. Nicht nur als Bundestrainer, auch als Präsident der Wasserfreunde Spandau. Nachdem die Corona-Pandemie die Saison der Deutschen Wasserball-Liga (DWL) im März unterbrochen hatte, soll die Meisterschaft nun im August und September doch noch zu Ende gespielt werden. Dann aber unter dem Dach des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV).

Nur zwei von acht Wasserball-Vereine gehen nicht an den Start

„Dass überhaupt noch einmal gespielt werden kann, war ein wahnsinnig dickes Brett, das gebohrt werden musste. Viele Vereine waren schon im „Naja, gehen wir mal in die nächste Saison“-Modus und wollten die alte Saison gar nicht noch mal aufrollen“, erzählt Stamm, hinzu kam ein aufwendiges Hygienekonzept. „Da musste sehr viel Überzeugungsarbeit geleistet werden.“ Sechs Klubs sagten zu, einzig die SG Neukölln und der SSV Esslingen werden nicht an den Start gehen.

„Für unsere Sportart ist das ein wichtiges Zeichen und für meine Nationalspieler eine wichtige Motivation, wieder ins Training zu kommen“, weiß Stamm. Der Plan sieht wie folgt aus: Am 22. und 23. August werden in Potsdam zwei Halbfinalisten ausgespielt. Weil Spandau und Waspo Hannover, bei Abbruch Tabellenerster, bereits für die Runde der letzten Vier gesetzt sind, werden in einem Viererturnier zwischen dem OSC Potsdam, dem ASC Duisburg, den White Sharks Hannover und dem SV Ludwigsburg die verbleibenden zwei Startplätze vergeben.

„Spandau und Hannover spielen dann aber am 25. August den Tabellenersten für das Play-off aus“, erklärt Stamm. Weil die Saison der DWL rein rechtlich beendet werden musste, um unter der Regie des DSV weiterspielen zu können, zählt der 11:10-Sieg der Wasserfreunde aus dem Hinspiel nicht mehr. Die beiden Dauerkonkurrenten spielen in Schöneberg also um das erste Heimrecht im Halbfinale.

Auch der Wasserball-Pokal wird im September noch ausgespielt

Die Halbfinals werden dann im „Best of three“-Modus am 29. und 30. August stattfinden. Die Finalserie im Modus „Best of five“ startet am 2. September (weitere Termine sind der 5., der 6., der 9. und der 12. September, falls nötig). „Innerhalb von drei Wochen haben wir die alte Meisterschaft dann fertig gespielt“, sagt Stamm, dessen Verein seit einer Woche wieder trainiert und die Mission Titelverteidigung „motiviert“ angeht.

Zwei Wochen später haben die Spandauer dann noch die Chance, auch den Pokal in die Hauptstadt zu holen. Vom 25. bis zum 27. September wird in Berlin unter Potsdam, Duisburg, Hannover und den Wasserfreunden der Pokalsieger ermittelt. Bevor Ende Oktober dann die neue Saison und am 11. November die Champions League starten sollen.

Wasserfreunde dürfen vor 250 Zuschauern spielen

Stamm sieht in dem eng getakteten Zeitplan einen klaren Vorteil. „Damit sind bis auf einen alle Nationalspieler im Einsatz“, sagt der zweimalige Europameister. Nur der 18-jährige Zoran Bozic aus Esslingen fehlt. „Dass sonst alle unter Wettkampfbedingungen Spielpraxis bekommen, ist irre wichtig. Vier Monate ohne Kontakt war schon echt lange, sodass ich doch Sorgen um die Sportart hatte. Und als Bundestrainer habe ich auch Hoffnung, dass Liga und Pokal der Aufgalopp zum Training für die Olympia-Qualifikation sind.“ Die wartet im Februar 2021 in Rotterdam auf Stamm und sein Team.

Bis dahin freut sich die Wasserball-Legende, seine Spieler bald wieder im Wasser zu sehen. Eigentlich hatten die Spandauer geplant, ihre Partien im Forumbad im Olympiapark unter freiem Himmel auszutragen. „Aber die Virologen haben gesagt, dass die Halle in Schöneberg groß genug ist und man die Zuschauer auf der Tribüne besser trennen kann, als wenn wir im Freibad spielen würden“, sagt der Berliner. Bis zu 250 Fans sollen erlaubt sein. Ein Anfang, findet Stamm. Und ein Schritt zurück Richtung Normalität.