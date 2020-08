Motorsport Was die Formel 1 aus dem Rennen in Silverstone lernen kann

Silverstone. Das Drama zum Schluss des Großen Preises von Großbritannien kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass Mercedes weiterhin in einer Champions League für sich fährt. Nach vier Rennen schon halten alle Lewis Hamilton für den sicheren Formel-1-Weltmeister, auch die ärgsten Konkurrenten. Dass es trotzdem nicht langweilig wird, dafür sorgt die generelle Kampfbereitschaft. Vor dem Jubiläums-Grand-Prix am kommenden Wochenende in England ist es so etwas wie ein rasender Fünfkampf, der auf der Rennstrecke tobt.