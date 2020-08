Vor dem Europapokalstart steigt die Anspannung

Europas Spitzenklubs starten in die Champions und Europa League. Deutsche Klubs zählen zu den Favoriten. Die Corona-Zahlen sorgen für Nervosität.

Essen. Julian Nagelsmann wirkt erstaunlich entspannt, was unter sportlichen Gesichtspunkten nachvollziehbar ist: Der Trainer von RB Leipzig ist mit seiner Mannschaft schon im März ins Viertelfinale der Champions League eingezogen, womit das Soll erfüllt ist. Nun kann er am 13. August ohne Druck ins Spiel gegen Atlético Madrid gehen – und ganz offen vom Finale sprechen: „Träumen kann man ja, es ist ja im Bereich des Möglichen“, sagte er der Bild am Sonntag.