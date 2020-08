Hertha BSC und die Suche nach dem A-Team

Berlin. Matheus Cunha grinste wie ein Lausbub. Wie einer, dem mal wieder ein ganz besonders raffinierter Streich gelungen ist. Das Opfer des Brasilianers? Nils Körber. Der Torhüter von Hertha BSC stand im Testkick am Sonnabend ein wenig zu weit vor dem eigenen Kasten. Das blieb Cunha nicht verborgen. Also zog der Stürmer aus 40 Metern ab und beförderte den Ball per Bogenlampe ins Netz.

„Das war ein gutes Tor“, lobte Bruno Labbadia, nachdem sich die Elf im Auswärtstrikot dank zweier Treffer von Cunha mit 2:1 gegen die Elf im Heimtrikot durchgesetzt hatte, und fügte lachend hinzu: „Ich habe meine Tore immer nur im Sechzehner gemacht.“ Der Trainer des Fußball-Bundesligisten war gut gelaunt. Schließlich war nicht nur Cunhas Treffer ansehnlich. Die ganze Mannschaft hatte in zwei Mal 40 Minuten im Amateurstadion einen ordentlichen Eindruck hinterlassen. Und das nach einer intensiven ersten Trainingswoche.

„Das war mehr, als wir erwartet haben“, bilanzierte Labbadia. „Da waren viele Erkenntnisse dabei.“ Erkenntnisse darüber, dass Einstellung und Engagement des Teams schon stimmen. Aber auch darüber, dass sich einige Spieler in dieser Saison nicht mit der Rolle des Bankdrückers zufrieden geben wollen. Die Jagd nach einem Platz im A-Team hat begonnen.

Zusätzlicher Torwart soll Konkurrenzkampf bei Hertha BSC anheizen

Stand jetzt hätte Rune Jarstein einen solchen sicher. Nicht nur weil Keeper-Kollege Körber beim Traumtor von Cunha patzte. Der norwegische Routinier (35) hat eben die meiste Erfahrung, obwohl er in der vergangenen Saison nicht der sichere Rückhalt war, den Hertha auf Dauer gebraucht hätte. Auch deshalb haben die Berliner ihre Fühler auf dem Torhüter-Markt ausgestreckt. Ein neuer Mann zwischen den Pfosten muss Jarstein nicht zwangsläufig verdrängen. Er soll aber zumindest den Konkurrenzkampf anheizen, den es zuletzt bei Hertha nicht wirklich gab.

Anders sieht das in der Innenverteidigung aus, die wohl von Linksverteidiger Marvin Plattenhardt und seinem rechten Kompagnon Peter Pekarik geflankt wird – falls Hertha nicht noch einen neuen Rechtsverteidiger ordert. In der Mitte entpuppte sich Dedryck Boyata in Herthas Chaos-Saison als Ruhepol und avancierte zum Abwehrchef. Gemeinsam mit Jordan Torunarigha bildete der 29-Jährige ein souveränes Duo, an dem auch in der kommenden Saison wohl nur schwer vorbeizukommen ist.

Eine eher schlechte Nachricht für Niklas Stark. Obwohl sich der Nationalspieler am Sonnabend alle Mühe gab, mit robusten Zweikämpfen und lautstarken Anweisungen zu überzeugen. Dennoch blieb der 25-Jährige blass. Besonders, weil vor ihm Vladimir Darida (29) als Mittelfeld-Regisseur seine Teamkollegen und das Spiel dirigierte.

Niklas Stark will über Hertha BSC zur EM

Bleibt die Frage, wie Stark damit umgeht, wenn er erneut nur zweite Wahl ist. Immerhin will der 25-Jährige zur EM. Dafür braucht es einen Stammplatz. Sonst wird es schwierig, Bundestrainer Joachim Löw von seinen Qualitäten zu überzeugen. Und Coach Labbadia fordert eine Steigerung: „Jeder Spieler bei uns muss eine Entwicklung nehmen, sonst kommen wir nicht weiter.“

Das gilt auch für Darida. Der Tscheche hatte zwar in der Vorsaison mit Rekord-Laufwerten geglänzt und war zum Gewinner der Spielzeit aufgestiegen. Doch er hat Konkurrenz bekommen. Rekordzugang Lucas Tousart (23) ist bereits seit dem ersten Training mittendrin und dürfte als Sechser Dreh- und Angelpunkt des defensiven Mittelfelds werden.

Für Darida bleibt da in Labbadias getestetem 4-1-4-1 ein Platz im zentralen Mittelfeld. Zusammen mit Rückkehrer Ondrej Duda (25), der am Sonnabend über den Platz wirbelte, als wäre er nie weg gewesen und damit sicherlich Eindruck bei seinem Trainer hinterließ. Eindruck, der Arne Maier verwehrt blieb. Das 21 Jahre alte Eigengewächs musste mit leichten Rückenproblemen passen. Eine Blessur, die sich nahtlos einreiht in die Verletzungshistorie, die Maiers großen Durchbruch bisher verhinderte. Ob sich der Rechtsfuß in diesem Jahr einen Platz im hart umkämpften Mittelfeld sichern kann, hängt wohl auch davon ab, ob sein Körper mitspielt.

Weggang von Cunha wäre für Hertha BSC enorme Schwächung

Dabei ist Maier nicht das einzige Sorgenkind, das Labbadia hat. Auch Dodi Lukebakio arbeitet sichtlich daran, den Trainer von sich zu überzeugen, um in der kommenden Saison in der Startaufstellung zu stehen. „Ich hoffe, dass er seine Eigenschaften mehr einbringt, Tempo macht, öfter das eins gegen eins sucht“, fordert Labbadia von seinem rechten Flügelspieler.

Entwicklung ist das Stichwort, das Labbadia dieser Tage häufig bemüht. Niemand soll sich ausruhen, zumal noch das eine oder andere neue Gesicht dazustoßen könnte. „Es geht immer darum, dass auch die Spieler, die da sind, besser werden. Manchmal hilft da ein Neuzugang, der noch eine Stärke reinbringt“, sagt Labbadia.

Im Sturm ist das nicht nötig. Krzysztof Piatek (25) dürfte als Spitze gesetzt sein, ebenso wie Cunha, der am Sonnabend mehrfach zeigte, warum er als größter Hoffnungsträger im Hertha-Kosmos gilt. Doch der Torjäger hat das Interesse von Paris St. Germain geweckt – widersteht er dem Lockruf des französischen Meisters? Es wäre jedenfalls ein enormer Qualitätsverlust, sollte Cunha seine Geniestreiche künftig in einem anderen Trikot vollbringen.

