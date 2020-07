Vor 40 Jahren: Ein Phantom lässt DDR-Handballer jubeln

Die DDR-Handballer um (v.l.) Peter Rost, Günter Dreibrodt und Dietmar Schmidt jubeln über ihren Olympia-Sieg 1980 in Moskau.

Am 30. Juli 1980 krönen sich die Handballer der DDR bei Olympia in Moskau mit der Goldmedaille - dank seines „Phantoms“.

Moskau. Die Uhr tickte für die DDR. Vier Sekunden waren es noch im olympischen Handball-Finale von 1980. Wieland Schmidt stand im Sokolniki-Palast von Moskau in seinem knallgelben Torwart-Sweater zwischen den Pfosten, als aus dem Nichts Alexander Karsakjewitsch vor ihm auftauchte. Die Menge kreischte, Karsakjewitsch warf – und irgendwie lenkte der Keeper den Ball mit seinem linken Unterarm an die Latte. Die DDR war Olympiasieger.

„Das hat sich keiner erträumt, da kriege ich immer noch Gänsehaut“, sagt Schmidt in einem von vielen Rückblicken auf dieses denkwürdige Endspiel gegen die „unbändige Truppe“ der UdSSR. Das 23:22 (20:20, 10:10) gegen den großen Gold-Favoriten und Gastgeber hätte niemand für möglich gehalten – und deshalb machte es den bis heute letzten olympischen Titel der deutschen Handball-Geschichte noch spezieller als ohnehin schon.

Westdeutsche Weltmeister fehlen wegen Olympia-Boykott

Während die deutschen Weltmeister aus dem Westen dem Olympia-Boykott zum Opfer gefallen waren, spielte das DDR-Team unter der klugen Regie ihres Trainers Paul Tiedemann das Turnier seines Lebens. Für das Finale hatte sich die DDR erst durch ein knappes 22:21 im entscheidenden Gruppenspiel gegen Polen qualifiziert. Und auch das Endspiel, eines der besten und spannendsten Handballspiele überhaupt, verlief denkbar eng.

Am 30. Juli 1980 zwang die DDR die Sowjets beim Stand von 20:20 zunächst in die Verlängerung, in der Hans-Georg Beyer den letzten der drei DDR-Treffer zum 23:21 erzielte. Der Favorit benötigte zwei schnelle Tore. Das erste fiel recht einfach, dann bot sich Karsakjewitsch gegen Schmidt die Riesenchance zum Ausgleich – der Rest ist bekannt. Diese Szene kurz vor Schluss brannte sich ins deutsche Handball-Gedächtnis. „Darauf werde ich immer wieder angesprochen“, sagt Schmidt.

Olympia-Sieg bleibt für alle Beteiligten der Höhepunkt ihrer Karrieren

Der damals 26-Jährige, von gegnerischen Torjägern wegen seiner Reflexe nur das „Phantom“ genannt, erinnert sich haargenau – auch an seine Reaktion unmittelbar im Anschluss, als er den Ball nach Spielende sichtbar wütend mit voller Wucht abfeuerte. „Ich wollte eigentlich diesen russischen Kameramann treffen, der mich nach jedem Tor der Sowjets so unverschämt angegrinst hat“, erzählt „Willi“. Der frühere Weltklassekeeper hatte es sich dann doch anders überlegt, der Ball zischte wenige Millimeter am „Ziel“ vorbei.

Der Triumph gegen dieses Team der UdSSR, laut Rückraumspieler Lothar Doering „eine Mannschaft wie von einem anderen Stern“, steht für die DDR-Handballer über allem. „Wir haben das Unmögliche möglich gemacht“, sagt Schmidt. Für Rekordnationalspieler Frank-Michael Wahl ist der „Triumph in der Höhle des Löwen“ immer noch der schönste seiner Karriere. Und auch Trainer Tiedemann sprach vor seinem Tod von seiner „schönsten Erinnerung, für mich das größte Spiel aller Zeiten“.

Sieg bei Olympia in Moskau ist der einzige Triumph

Einzig: Es blieb der einzige große Titel der DDR-Handballer. Anschließend war es mit der Herrlichkeit nämlich wieder vorbei. Bei der WM 1982 landete die DDR auf dem sechsten Platz. Bei den Spielen von Los Angeles 1984, wo die bundesdeutsche Mannschaft Silber gewann, war sie nach dem Boykott vieler realsozialistischer Staaten gar nicht erst dabei. Bei der WM 1986 sprang noch ein dritter Platz heraus.

Unvergessen bleibt hingegen das Endspiel im Sokolniki-Palast von Moskau - und Wieland Schmidts Reflex für die Ewigkeit.