Sabine Lisicki ist eine furchtlose Kämpferin

Sabine Lisicki setzt ihre ganze Kraft in die Vorhand.

Sabine Lisicki sorgte einst für einen Tennis-Boom, doch es folgte der sportliche Abstieg. Nun arbeitet die Berlinerin an ihrem Comeback.

Berlin. Zwei Esstischstühle in einem Meter Abstand, darauf ein Besen, der kurzerhand zur einer Art Reckstange umfunktioniert wird, oder - ganz klassisch - die Gymnastikmatte im heimischen Wohnzimmer. Für Kopfstände gern mit Unterstützung der Wand. Sabine Lisicki war in den Wochen des Lockdowns kreativ und versorgte ihre Fans aus ihrer Wahlheimat Florida via soziale Medien mit neuen Übungen, um während der Coronavirus-Pandemie fit zu bleiben. Die Berlinerin trug dabei ein strahlendes Lächeln im Gesicht, obwohl im Innern die Sehnsucht nach ihrer eigentlichen Profession groß war. Umso glücklicher ist Lisicki jetzt, dass sie wieder auf dem Tennisplatz stehen und um Punkte spielen darf.