Für Niko Kovac ist die AS Monaco seine vierte Station als Cheftrainer.

Niko Kovac Auf Niko Kovac wartet in Monaco eine große Herausforderung

Monaco/Berlin. Als sich die Wege von Niko Kovac und dem FC Bayern im November 2019 trennten, dauerte es nicht lange, bis er bei seinem Heimatverein Hertha BSC im Gespräch war. Spätestens nach dem Hau-Ruck-Rücktritt von Jürgen Klinsmann schien die Rückkehr des Jungen aus dem Wedding in den Bereich des Möglichen zu rücken, doch am Ende fanden die Protagonisten nicht zusammen. Während sie sich bei Hertha darüber wunderten, wie unbedarft der Wunsch-Kandidat in den Anbahnungsgesprächen auftrat, gab dessen Berater alsbald bekannt, dass Kovac frühestens zur neuen Saison wieder eine „attraktive Aufgabe“ übernehmen wolle.