Formel 1: Was Ferrari von Dominator Mercedes lernen kann

Mehr als nur der Fahrer: Lewis Hamilton feiert mit seinem Mercedes-Team den Sieg in Budapest.

Mercedes ist mit drei Siegen in drei Rennen der Dominator der Formel 1. Doch der Erfolg hat mehrere Namen als Lewis Hamilton.

Budapest. Der erste von drei Dreierpacks dieser höchst ungewöhnlichen Formel-1-Saison endet mit einem Mercedes-Hattrick. Lewis Hamilton kehrt nach seinem zweiten Sieg hintereinander an die WM-Spitze zurück, der Brite ist in Rekordlaune. Er spürt, dass er Michael Schumachers Rekordmarken egalisieren und übertrumpfen kann. Noch tut der Brite so, als ob ihm das nicht besonders viel bedeutet. Aber das Gegenteil ist der Fall. Hamilton schreitet unabhängig schwieriger Wetter-, Temperatur- oder Reifenbedingungen unaufhörlich voran, beim Großen Preis von Ungarn fuhr er unantastbar.