Thiem hebt sich sein bestes Tennis fürs Endspiel auf

Berlin. Sogar Zverev bekamen sie noch zu sehen, die Berliner Tennisfans. Zwar nicht Alexander (23/Hamburg), den Weltranglistensiebten und aktuell besten deutschen Profi, der seinen Start bei den „Bett1Aces“ abgesagt hatte, weil er nach den freizügigen Partyfotos von der Adria-Tour und aus Monte Carlo keine Lust auf kritische Fragen hatte und lieber mit Neu-Coach David Ferrer (38/Spanien) in seiner Wahlheimat Monaco trainieren wollte. Aber immerhin seinen gut aufgelegten Bruder Mischa.

Der 32-Jährige, der sich die Woche über als Ersatzspieler bereitgehalten hatte, ersetzte am Sonntagmittag im Spiel um Platz drei Altmeister Tommy Haas (42), der nach seinem 6:7 (4:7), 3:6-Halbfinal-Kraftakt vom Sonnabend gegen den Weltranglistendritten Dominic Thiem (26/Österreich) wahrscheinlich noch unterm Sauerstoffzelt lag, offiziell aber wegen einer Verletzung an der linken Wade zurückzog. Böse konnte dem Wahl-Amerikaner, der vor drei Jahren seine Karriere beendet hatte, niemand sein angesichts seiner herausragenden Auftritte. Mischa Zverev tat zudem alles dafür, den Publikumsliebling würdig zu vertreten, siegte gegen den Spanier Roberto Bautista Agut (32/Nr. 12) 6:4, 6:3.

Anastasija Sewastowa gewinnt das Frauenfinale

Auf den Ausgang der Männerkonkurrenz des Einladungsturniers, das an drei Tagen auf Rasen im Steffi-Graf-Stadion in Grunewald und an weiteren drei auf Hartplatz im Hangar 6 des früheren Flughafens Tempelhof ausgespielt wurde, hatte das keinerlei Einfluss. Thiem hatte, nachdem er das Turnier auf Rasen gewonnen hatte, dank seines erneuten Finaleinzugs bereits als Sieger der Gesamtwertung festgestanden, was ihn um 50.000 Euro Preisgeld reicher machte.

Im Endspiel am Sonntag zeigte der Topgesetzte gegen Italiens Jungstar Jannik Sinner (18/Nr. 73) sein bestes Match während der gesamten Corona-Phase. „Ich habe jeden Ball gefühlt und mich in manchen Phasen selbst gewundert, wie gut es lief“, sagte er nach dem 6:4, 6:2-Erfolg über den keinesfalls enttäuschenden Newcomer, der in dieser Woche nachweisen konnte, warum viele in ihm einen Topstar der Zukunft sehen.

Das Frauenfinale gewann die Lettin Anastasija Sewastowa (30/Nr. 43) mit 3:6, 6:3, 10:5 gegen Petra Kvitova (30/Tschechien/Nr. 12) und sicherte sich damit auch den Sieg in der Gesamtwertung.