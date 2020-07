Früherer Ferrari-Chef Todt: „Michael Schumacher kämpft“

Gute Freunde: Jean Todt (l.) und Michael Schumacher feierten in der Formel 1 fünf WM-Titel mit Ferrari.

Budapest. Jean Todt hofft weiterhin, dass sich Michael Schumacher irgendwann wieder der Öffentlichkeit präsentieren kann. „Er kämpft“, sagte der 74 Jahre alte Franzose, der seit den gemeinsamen Zeiten bei Ferrari in der Formel 1 ein guter Freund des Rekordweltmeisters und dessen Familie ist, der britischen Zeitung „Daily Mail“ (Sonntag). „Ich hoffe, die Welt wird in der Lage sein, ihn wiederzusehen. Darauf arbeiten er und seine Familie hin.“

Todt besuchte Schumacher in dessen Schweizer Wahlwohnsitz am Genfer See nach eigenen Angaben vergangene Woche. Er ist einer der wenigen, die Zugang zu dem mittlerweile 51-Jährigen haben, der seit seinem Skiunfall Ende 2013 in den französischen Alpen völlig abgeschirmt von der Öffentlichkeit lebt.

Todt besucht Schumacher am Genfer See

Schumacher hatte sich damals ein schweres Schädel-Hirn-Trauma zugezogen. Nach einem tagelangen Kampf ums Überleben und wochenlangem Koma befindet er sich weiterhin in der Rehabilitation. Details über seinen Zustand gibt es nicht. Auch Todt hält sich an die Vorgaben der Familie, die in diesem Zusammenhang immer auf die Privatsphäre des zweifachen Familienvaters verweist.

Dass die für ewig gehaltenen Bestmarken Schumachers nach und nach durch die Rekorde von dessen Nachfolger bei Mercedes, Lewis Hamilton, abgelöst werden, ist für Todt nicht so entscheidend.

„Spielt es eine Rolle, ob Lewis mehr gewonnen hat nach einem Unfall wie dem von Michael?“, fragte Todt, der seit 2009 der Präsident des Internationalen Automobilverbandes ist. Es sei auch unmöglich zu sagen, wer der beste Fahrer überhaupt sei.

Schumacher gewann in seiner Karriere insgesamt sieben WM-Titel und 91 Rennen. Während seiner Ferrari-Zeit war Todt Teamchef der „Scuderia“. Schumacher holte in der Zeit fünfmal nacheinander den WM-Titel (2000, 2001, 2002, 2003, 2004). Seine ersten beide WM-Triumphe hatte Schumacher 1994 und 1995 mit Benetton gefeiert.

Sohn Mick Schumacher fährt in Ungarn aufs Podest

Schumachers Sohn Mick kommt derweil in der Formel 2 richtig in Fahrt. Bei den beiden jüngsten Rennen auf dem Hungaroring stand der 21-Jährige binnen 20 Stunden gleich zweimal mit Schampus auf dem Podium. „Das Team hat einen großartigen Job gemacht, das Auto war fantastisch zu fahren“, schwärmte er nach dem Sprintrennen am Sonntag.

Wie schon beim Hauptrennen am frühen Abend zuvor schaffte es Schumacher nach den Starträngen fünf und sechs dank einiger starker Überholmanöver auf den dritten Platz. Der Lohn: die ersten Podestplätze seit seinem Sieg vor knapp einem Jahr – in Budapest. „Es sieht so aus, dass es immer hier passiert“, meinte der Formel-3-Champion von 2018.

Damit wandelt er auf den Spuren seines Vaters, dem der Kurs ebenfalls lag. Sieben Mal holte Michael Schumacher in seiner Formel-1-Karriere dort die Poleposition, vier Mal gewann er das Rennen.

