Für Satou Sabally rückt ihr Traumziel immer näher

Bradenton. Satou Sabally saugt in Florida alles auf. „Ich muss Augen und Ohren offen halten“, sagt die deutsche Ausnahme-Basketballerin, „ich habe noch eine Menge zu lernen.“ Gut eine Woche bleibt der 22-Jährigen Zeit, sich auf ihr WNBA-Debüt für die Dallas Wings vorzubereiten, da ist jeder Tipp willkommen.

Sechs Tage hat die Berlinerin mit ihrer neuen Mannschaft in Bradenton trainiert. In der IMG Academy wird bis zum 12. September die Hauptrunde der US-Profiliga in verkürzter Form ausgespielt, danach folgt das Play-off. Und Sabally, als Nummer zwei des Drafts 2020 im Fokus, ist „total begeistert, dass es endlich losgeht“.

Berlinerin Satou Sabally kämpft für soziale Gerechtigkeit

Zum Auftakt tritt Dallas am 26. Juli gegen Atlanta Dream an. Dass die WNBA das erste Wochenende der „Black Lives Matter“-Bewegung widmet, gefällt der engagierten Sabally außerordentlich. „Das ist sehr wichtig“, sagt die Tochter einer deutschen Mutter und eines gambischen Vaters in einer Videokonferenz: „80 Prozent in der Liga sind schwarz. Ich stehe hinter Bewegungen für soziale Gerechtigkeit und bin sehr stolz auf die Liga.“

Wenn sie nach dem Wechsel vom College ihre ersten Schritte als Profi unternimmt, sind die Tribünen leer. Für Sabally kein echtes Problem. „Ob Fans da sind oder nicht, hat keinen Einfluss auf mein Spiel“, sagt die Newcomerin. Es würden ja sicher „ein paar mehr“ als sonst vor dem Fernseher hocken.

Auch Sabally und ihr Team wurden isoliert

Alle zwölf Teams wurden im Sunshine State isoliert – dort, wo die Pandemie sehr stark zu spüren ist. Sabally findet es deshalb „schon komisch, in Florida zu spielen. Wir fühlen uns in der Blase aber sicher“, erzählt die Debütantin: „Ich denke nicht zu viel darüber nach, was draußen bezüglich des Coronavirus passiert.“

Sabally, der von College-Coach Kelly Graves wegen ihrer besonderen Vielseitigkeit der Spitzname „Unicorn“ (Einhorn) verpasst wurde, konzentriert sich stattdessen auf den Sport und ihre Fitness. „Ich esse sehr, sehr gesund, trinke viel Wasser, weil es hier sehr schwül ist“, sagt die frühere Jugendspielerin des TuS Lichterfelde. Außerdem versuche sie, möglichst „viele Stunden Schlaf zu bekommen. Ich gehe um 22 oder 23 Uhr ins Bett. Das ist viel früher als im College.“

In die Heimat hat Neuprofi Sabally weiter viel Kontakt, gerade in Zeiten von Corona ist ihr das besonders wichtig. „Ich habe meine Familie seit mehr als einem Jahr nicht gesehen. Ich wollte nach Hause, aber es war unmöglich.“