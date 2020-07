Reich und einsam: Schürrle übt zum Abschied auch Kritik

Eine Karriere, viele Erlebnisse: André Schürrle im BVB-Trikot (oben links), bei seiner entscheidenden Flanke im WM-Finale (oben rechts). In Moskau (unten links) spielte er auch gegen Benedikt Höwedes. Thomas Tuchel (unten rechts) war sein Trainer in Mainz. Sein größter Erfolg: der WM-Pokal (Mitte).

Dortmund. „Ehemann und Vater“, so beschreibt sich André Schürrle seit knapp zwei Tagen, kurz nachdem sein Vertrag bei Borussia Dortmund aufgelöst wurde, auf seinem Insta­gram-Profil. Eigentlich verriet der 29-Jährige damit schon seinen Plan, den er aber erst am Freitag im Magazin Spiegel der Öffentlichkeit verkündete. Der Weltmeister von 2014 beendet seine Karriere – in einem Alter, in dem die meisten noch einige Jahre vor sich haben.