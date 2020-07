Tennisturnier in Berlin Tommy Haas und sein Höhenflug beim Tennisturnier in Berlin

Berlin. Es war 16.30 Uhr am Freitagnachmittag, als klar wurde, dass Einladungsturniere keineswegs nur Showveranstaltungen sind. Mit 6:7 (5:7) hatte Jan-Lennard Struff den ersten Satz des Viertelfinales der „Bett1Aces“ verloren. Das kann vorkommen. Sollte es aber nicht, wenn man als Weltranglisten-34. gegen einen Mann spielt, dessen letztes ernsthaftes Tennismatch drei Jahre her ist. Entsprechend sauer war der 30 Jahre alte Warsteiner und zertrümmerte seinen Schläger. Im August 2017 hatte sein Gegner Tommy Haas, 2002 der zweitbeste Profi der Welt und mit 42 mittlerweile als Turnierdirektor in Indian Wells in seiner Wahlheimat Kalifornien aktiv, sein letztes Match auf der ATP-Tour in Kitzbühel mit 3:6, 6:7 (4:7) verloren. Gegner damals: Jan-Lennard Struff.