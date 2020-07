Tennis in Berlin Jelina Switolina gewinnt Teil eins des Turniers in Berlin

Berlin. Die Flasche Sekt, die sie als Belohnung für ihren Finalsieg bekommen hatte, hätte Jelina Switolina beinahe auf der Pressekonferenz vergessen. Was wohl zu verschmerzen gewesen wäre, denn erstens hat die Weltranglistenfünfte an diesem Sonnabend ihren nächsten Auftritt im Halbfinale des Einladungsturnier „Bett1Aces“ im Hangar 6 auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof und deshalb nicht die Muße für den Genuss von Schaumwein.

Und zweitens fehlen in der Blase, in der die Tennisprofis in dieser Woche leben, Menschen zum Mitfeiern. Also beließ es die 25-Jährige nach dem 3:6, 6:1, 10:5-Endspieltriumph über die Tschechin Petra Kvitova (30/Nr. 12) bei netten Worten und ein bisschen Winken ins Publikum.

„Ich bin sehr glücklich, dass ich dieses Match noch gewinnen konnte. Ich habe mich im ersten Satz schwer getan, mich danach aber besser bewegt und besser aufgeschlagen“, sagte die Topgesetzte, die tatsächlich erst in ihrem vierten Aufschlagspiel ihr Service zum ersten Mal durchbringen konnte. Kvitova glänzte anfangs mit mächtigen Grundschlägen, sah sich aber mit zunehmender Spieldauer wachsendem Druck ausgesetzt, dem sie letztlich nicht mehr standhalten konnte. „Es war ein gutes Match, das Jelina am Ende verdient gewonnen hat. Ich hoffe sehr, dass wir uns bald wieder auf der WTA-Tour begegnen“, sagte die zweimalige Wimbledonsiegerin.

Belagwechsel in Berlin als interessante Alternative

Dass die Tschechin auf Rasen im Steffi-Graf-Stadion bessere Siegchancen gehabt hätte, ist unbestritten. Wegen des Dauerregens am Mittwoch hatte das Damenfinale des ersten Turnierteils allerdings nicht stattfinden können und war auf den Hartplatz im Hangar verlegt worden. Ein Umstand, den beide Spielerinnen aber nicht als problematisch betrachteten.

„Es ist ein sehr interessantes Turnier mit dem Belagwechsel innerhalb einer Woche. Ich freue mich schon auf die nächsten Tage“, sagte Switolina, die wie Kvitova für das Halbfinale im Hangar gesetzt ist. Ihre Gegnerin wurde zwischen der Lettin Anastasija Sewastowa (30/Nr. 43) und der Niederländerin Kiki Bertens (28/Nr. 7) ebenso nach Redaktionsschluss ermittelt wie jene Kvitovas im deutschen Duell von Andrea Petkovic (32/Darmstadt/Nr. 87) mit Toptalent Alexandra Vecic (18/Tübingen).