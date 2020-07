Vor dem Rennen in Ungarn: Ralf Schumacher - früher Formel-1-Pilot, heute TV-Experte - über Fehler und Chancen von Ferrari-Star Sebastian Vettel.

Essen. Ein spontanes Interview mit Ralf Schumacher am Telefon ist kein Problem. „Ich bin auf dem Stepper und kann im Moment sowieso nicht weg“, sagt der frühere Formel-1-Pilot und heutige Experte des Senders Sky, der ab der Saison 2021 das Geschehen aus der Königsklasse des Motorsports exklusiv überträgt. So nah wie Ralf Schumacher kommen während der Corona-Pandemie nur wenige an den Rennzirkus heran.