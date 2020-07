er Mann, der Sebastian Vettel in der Formel 1 halten will

Formel 1 Der Mann, der Sebastian Vettel in der Formel 1 halten will

Budapest. Racing Point, das ist ein Allerweltsname für ein Formel-1-Team. Der Rennstall hieß ganz am Anfang auch mal Jordan – dort machten die Brüder Michael und Ralf Schumacher ihre ersten Gehversuche. Im kommenden Jahr könnte dort die Karriere von Sebastian Vettel doch noch weitergehen. Der Heppenheimer würde dann anstelle des Mexikaners Sergio Perez zum Fahrlehrer des kanadischen Talents Lance Stroll, dem Sohn von Teamchef Lawrence Stroll. Der soll nach einem Treffen in Gstaad bereits einen Vertrag vorgelegt haben – es ist das große Thema rund um den Großen Preis von Ungarn an diesem Wochenende. Wer ist der Mann, der dafür sorgen will, dass Deutschland in der kommenden Formel-1-Saison doch noch einen Rennfahrer am Start hat?