Tennis-Turnier: Thiem gewinnt das Herrenfinale

Berlin. Oliver Stuhldreier war nicht zu beneiden. Immer wieder wurde der Mitarbeiter der Agentur Emotion, die das Tennis-Einladungsturnier „Bett1Aces“ veranstaltet, am Mittwochabend vom britischen Schiedsrichter Richard Haigh über den Rasen geschickt, um mit seinem zum Föhn umfunktionierten Laubbläser feuchte Stellen auf dem Court zu beseitigen. Um 19.06 Uhr war Haigh endlich zufrieden und ließ die Protagonisten des Herrenfinales ins Steffi-Graf-Stadion einlaufen. 102 Minuten später stand der Sieger fest. Der Italiener Matteo Berrettini (26/Nr. 8 der Weltrangliste) unterlag im Duell der Aufschlaggiganten gegen den topgesetzten Österreicher Dominic Thiem (26/Nr. 3) mit 7:6 (7:4), 4:6 und 8:10.

Wegen des Dauerregens war das für 12 Uhr vorgesehene Endspiel Stunde um Stunde weiter verschoben worden. Das anschließend geplante Damenfinale zwischen der Ukrainerin Jelina Switolina (25/Nr. 5) und Petra Kvitova (30/Nr. 12) aus Tschechien wurde, weil das elektronische Linienrichtersystem bei zunehmender Dunkelheit nicht mehr einwandfrei arbeitet, auf Freitag verschoben und wird dann vor dem Start des zweiten Turnierteils bereits im Hangar 6 am ehemaligen Flughafen Tempelhof gespielt.

Tennis-Turnier in Berlin: Gesamtsieger stehen am Sonntag fest

Erst am Sonntag stehen die Gesamtsieger des Turniers fest, die jeweils 50.000 Euro Preisgeld kassieren. Thiem erhielt für seinen Finaltriumph 50 Punkte für die Gesamtwertung, Berrettini 25. Da der Italiener allerdings im Hangar durch den Russen Karen Chatschanow (24/Nr. 15) ersetzt wird, würde Thiem bereits der Finaleinzug zum Gewinn der Gesamtwertung ausreichen.

Im Hangar werden die Tennisfans die deutsche Spitzenspielerin Julia Görges (31/Bad Oldesloe) nicht mehr sehen. Die Weltranglisten-38. kann wegen ihrer am Montag erlittenen Knöchelverletzung kein Match mehr bestreiten. Für sie wird die Tübingerin Alexandra Vecic (18) aus dem Porsche Talent Team ins Hauptfeld des Hartplatzturniers rücken. Ein Umstand, der Barbara Rittner in ihrer Position als „Head of Women’s Tennis“ im Deutschen Tennis-Bund besonders freut. „Für unsere Toptalente ist es enorm wichtig, solche Erfahrungen zu machen. Alex ist total heiß darauf. Sie hat keine Angst, sondern freut sich, live bei Eurosport gezeigt zu werden“, sagte sie. Vecic, die Görges als ihr Vorbild bezeichnet, hatte bereits in den vergangenen Tagen mit den Topspielerinnen trainieren können. Rittner: „Diese Lernphasen sind unbezahlbar.“