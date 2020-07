Darts Premier League: Finale 2021 erstmals in Berlin

Erstmals findet der Finalabend der Darts Premier League kommendes Jahr nicht in London, sondern in Berlni statt.

Der Finalabend der Darts Premier League findet 2021 erstmals in Berlin und nicht wie üblich in London statt. Dies gab der Weltverband PDC in einer Mitteilung am Mittwoch bekannt. In den vergangenen Spielzeiten war „The O2“ in der britischen Metropole als Finalstandort gesetzt, nächstes Jahr sollen die sogenannten Playoffs der vier besten Premier-League-Profis in der Berliner Mercedes-Benz-Arena stattfinden. Als Termin ist Donnerstag, der 27. Mai 2021, vorgesehen. In London soll eine Woche zuvor der letzte Spieltag der Gruppenphase absolviert werden.

Die Premier League 2020 wäre eigentlich längst beendet, musste wegen der Corona-Krise aber monatelang unterbrochen werden. Nun soll es ab 25. August mit sechs aufeinanderfolgenden Tagen in Milton Keynes weitergehen, bevor ab 17. September in den wöchentlichen Rhythmus zurückgewechselt werden soll. Das Finale 2020 ist für den 22. Oktober in London angesetzt. Die Station in Berlin entfällt in diesem Jahr.