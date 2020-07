Görges muss für zweites Tennis-Einladungsturnier passen

Die 31-Jährige war in ihrem Match gegen Anastasija Sevastova umgeknickt und musste aufgeben. Am Freitag tritt sie nicht mehr an.

Berlin. Ohne Julia Görges findet ab diesem Freitag das zweite Tennis-Einladungsturnier in Berlin statt. Wegen ihrer Verletzung, die sich die 31-Jährige am Montag im Viertelfinale im Steffi-Graf-Stadion zuzog, fehlt die deutsche Nummer zwei bei der Veranstaltung in einem Hangar des früheren Flughafens Tempelhof. Die Organisatoren bestätigten am Mittwoch einen entsprechenden Bericht der „Bild“-Zeitung.

Görges war in ihrem Rasen-Match gegen die Lettin Anastasija Sevastova im zweiten Satz weggerutscht, umgeknickt und musste im Viertelfinale aufgeben. „Es hat ziemlich stark gebrannt. Aber ich bin zehn Jahre nicht umgeknickt und wusste nicht gleich, wie schlimm es ist“, sagte Görges der „Bild“. An ihrer Stelle wird die deutsche Juniorin Alexandra Vecic spielen. Außerdem dabei sind bei den Damen die Top-Spielerinnen Jelina Switolina, Petra Kvitova und Kiki Bertens sowie die Darmstädterin Andrea Petkovic und Sevastova.