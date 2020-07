Die Topgesetzten schaffen den Einzug in die Endspiele

Berlin. Er hatte sich Tommy Haas als Halbfinalgegner gewünscht. „Gegen Jannik werde ich noch häufiger spielen“, hatte Dominic Thiem vor seinem ersten Einsatz beim Tennis-Einladungsturnier „Bett1Aces“ gesagt. Und dass es das Duell mit Italiens Shootingstar Jannik Sinner (18/Nr. 73 der Weltrangliste) häufiger geben wird in den kommenden Jahren, das wurde am Dienstagnachmittag im Steffi-Graf-Stadion deutlich. Haas-Viertelfinal-Bezwinger Sinner hielt gegen den Weltranglistendritten aus Österreich beim 3:6, 6:7 (5:7) sehr gut mit, musste sich aber letztlich der Extraklasse des 26-Jährigen geschlagen geben.

„Dafür, dass ich kaum Vorbereitung auf Rasen hatte, war es ein gutes Match“, sagte Thiem. Sein Gegner im Finale, das am Mittwoch auf zwölf Uhr vorgezogen wird, da der vorhergesagte Regen den Spielplan aufzuweichen droht, ist der Italiener Matteo Berrettini (24). Der Weltranglistenachte setzte sich gegen den Spanier Roberto Bautista Agut (32/Nr. 12) mit 4:6, 6:3 und 10:6 durch.

Switolina schließt Teilnahme an US Open fast aus

Auch bei den Damen schaffte es die Topgesetzte ins Finale. Allerdings musste die Ukrainerin Jelina Switolina (25/Nr. 5) beim 7:6 (7:2), 6:3-Erfolg über die Lettin Anastasija Sewastowa (30/Nr. 43) besonders im ersten Satz hart arbeiten. „Man hat gemerkt, dass sie hier schon am Montag ein Match hatte. Es war nicht leicht, meinen Rhythmus zu finden“, sagte Switolina, die 2018 das WTA-Tourfinale gewonnen und im vergangenen Jahr in Wimbledon und bei den US Open im Halbfinale gestanden hatte.

Lobende Worte fand Switolina für die Veranstalter. „Es ist toll, dass sie so viel dafür getan haben, dass dieses Turnier stattfinden kann. Da ist es selbstverständlich, dass wir Spielerinnen alle Hygieneregeln befolgen“, sagte sie. Einen Start bei den US Open, die vom 31. August bis 13. September in New York ausgetragen werden sollen, schloss sie nahezu aus. „Nur wenn ich alle Weltranglistenpunkte verlieren würde, könnte ich da umdenken. Aber mein Plan ist, am 14. September in Madrid einzusteigen.“

Ihre Gegnerin im Endspiel, das nach dem Herrenfinale geplant ist, wurde im Anschluss zwischen der Niederländerin Kiki Bertens (28/Nr. 7) und der Tschechin Petra Kvitova (30/Nr. 12) ermittelt.