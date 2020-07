NBA-Start mit Hindernissen: Wenn der kleine Hunger kommt

Orlando. Den Einlauf für das „Delivery-Gate“ gab es direkt von der Mutter. „Grenzen übertritt man nur, wenn Mama kocht. Und ich war nicht in Florida, junger Mann“, schimpfte Lydecia Holmes bei Twitter. Mehr Ärger handelte sich ihr Sohn, der NBA-Profi Richaun Holmes, aber von der Liga ein. Beim Versuch, sich Essen zum Quarantäne-Gelände der Basketball-Profiliga bei Orlando zu bestellen, verließ der Center der Sacramento Kings die Blase. Angeblich unabsichtlich – trotzdem sitzt Holmes nun in zehntägiger Isolation im Hotel-Zimmer.

Die NBA kämpft um ihre Restart-Mission – genau wie alle anderen Sportarten in den coronageplagten USA. Deswegen musste Holmes rasch öffentlich Buße tun. „Ich entschuldige mich für meine Handlungen und freue mich darauf, mich meinem Team wieder beim Versuch anzuschließen, das Play-off zu erreichen“, sagte Holmes. Derweil teilt er sein Schicksal mit Bruno Caboclo von den Houston Rockets, der die Blase ebenfalls verlassen hatte.

Florida als Corona-Hotspot ein fragwürdiger Austragungsort

Zusammen mit dem positiven Test von Houstons Superstar Russell Westbrook, der sich das Virus schon vor Orlando eingefangen hatte, wirft es ein schlechtes Licht auf die Liga. Die NBA selbst tut viel, damit die 22 Teams ab dem 30. Juli die unterbrochene Saison beim Finalturnier auf dem Disney-Campus fortsetzen können. Alle Spieler mussten nach der Ankunft zunächst in Quarantäne, bis innerhalb von 24 Stunden zwei negative Coronatests vorlagen.

Weil Florida als Corona-Hotspot Nummer eins in den USA aber Rekorde bei den Infektionszahlen meldet (über 280.000 Infizierte und knapp 4300 Tote), hatten sowohl das Basketball-Turnier als auch die Fortsetzung der Major League Soccer an gleicher Stelle ohnehin unter keinem guten Stern gestanden. NBA-Ikone Charles Barkley unkte gar: „So wie derzeit die Zahlen in die Höhe schießen, ist Florida der schlimmste Ort der Welt – und wir bringen 22 NBA-Teams in diesen Hotspot. Ich denke, wir haben keine Chance, diese Saison zu Ende zu bringen.“

Das wird sich zeigen. Nun sind die Teams da, leben im Hotel. Dort stehen Billard-Tische, Tischtennis-Platten und Spielekonsolen zur Zerstreuung bereit, sogar sechs Friseure stellt die NBA. Das ist auch nötig, denn die Saison mit acht regulären Partien pro Team und anschließendem Play-off dürfte bis in den Oktober dauern. „Besonders mental wird das hier eine Herausforderung. Du hängst nur mit deinen Teamkollegen rum, es gibt keine Möglichkeit, Familie oder Freunde zu sehen. Wir müssen uns aneinander gewöhnen“, sagte Maximilian Kleber, deutscher Profi bei den Dallas Mavericks.

Superstar LeBron James interessiert sich nur für den Titel

Superstar LeBron James macht sich keinen großen Kopf um die Blase in Orlando, die Diskussionen um die Lebensumstände in den drei Hotels sind ihm zu profan. Schließlich hat er Ziele mit den Los Angeles Lakers. „Ich nehme das alles an. Für mich geht es um den Prozess“, sagte der 35-Jährige: „Ich bin nur aus einem einzigen Grund hier: Den Titel zu gewinnen und jeden Tag besser zu werden.“

Bis die Meisterschaft wieder Fahrt aufnimmt, dauert es noch gut zwei Wochen. Davor absolvieren die teilnehmenden Mannschaften ab dem 22. Juli einige Testspiele. Mittlerweile dürfen Kleber und Co. wieder trainieren, aber bei vielen Spielern schwingt noch die Angst vor dem Virus mit. Star-Center Joel Embiid von den Philadelphia 76ers, der sich zuvor skeptisch gegenüber der Turnieridee im Corona-Hotspot Florida gezeigte hatte, reiste in einem Schutzanzug an. Kleber hat Vertrauen in die Maßnahmen der NBA: „Ich glaube, die passen extrem gut auf uns auf.“