Dominic Thiem: Schlag auf Schlag in die Normalität

Österreichs Tennis-Topstar Dominic Thiem will sich in Berlin für den Wiederbeginn der Saison in Form bringen.

Berlin. Der Mund-Nasen-Schutz, mit dem Dominic Thiem Corona- und andere Viren fernzuhalten versucht, als er am Montagmittag in der Tennishalle des LTTC Rot-Weiß vor die Medien tritt, weist ihn als den Lokalpatrioten aus, der er ist. „Thiems7“ steht auf der Maske, sie wirbt für das Einladungsturnier, das der Weltranglistendritte aus Österreich in der vergangenen Woche in Kitzbühel als Mitorganisator bestritt – und mit einer knappen Finalniederlage gegen den Russen Andrej Rubljow (22) abschloss.