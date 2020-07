Wie Berlin dem ramponierten Tennis-Image helfen kann

Dominic Thiem landete am Sonntag in Berlin und geht als Topgesetzter in das Einladungsturnier in der Hauptstadt.

Am Montag schlagen beim Einladungsturnier „Bett1 Aces“ in Berlin die Tennis-Profis wieder auf – und stehen unter Beobachtung.

Berlin. Die wichtigste sportliche Nachricht des Sonntags konnten die Veranstalter am Mittag verbreiten. Dominic Thiem, Dritter der Tennis-Weltrangliste und beim Einladungsturnier „Bett1Aces“ an Position eins gesetzt, hat Berlin gesund erreicht. Noch am Sonnabendabend hatte der 26 Jahre alte Österreicher beim von ihm mitorganisierten Event „Thiems7“ in Kitzbühel das Finale mit 2:6, 7:5, 8:10 gegen den Russen Andrej Rubljow (22) verloren. Nur rund 18 Stunden später landete er in Begleitung seines chilenischen Trainers Nicolas Massu (40) und zweier Teammitglieder in der Hauptstadt.