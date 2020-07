Görges freut sich auf die Matches in Berlin

Berlin. Julia Görges muss sich erst wieder an das alte Leben gewöhnen. „Es war schon komisch, nach vier Monaten jetzt mal so ein Hotelzimmer aufzuschließen“, sagte die 31-Jährige am Sonnabend in Berlin. Hier spielt die Weltranglisten-38. in den nächsten Tagen wieder Tennis, nachdem die Corona-Pandemie ihre Gewohnheiten für eine gewisse Zeit ziemlich verändert hatte. Görges fand es aber durchaus interessant, „einfach mal nicht zu reisen, sondern zu Hause zu sein“.

Die erste Reise fiel nun zwar recht kurz aus, dennoch „freue mich darauf, dass wir wieder Matches haben können“, so Görges (Bad Oldesloe), die am Einladungsturnier „Bett1Aces“ teilnimmt. Es ist das erste internationale Turnier in Deutschland nach der Corona-Pause. „Wir sind stolz drauf und haben es geschafft, dass wir Tennis zurückgebracht haben nach Berlin“, sagte Veranstalter Edwin Weindorfer.

Gleich zweimal treten die jeweils sechs Profis bei Frauen und Männern an, zunächst von Montag bis Mittwoch auf Rasen im Steffi-Graf-Stadion im Grunewald. Anschließend von Freitag bis Sonntag auf einem Hartplatz im Hangar sechs des ehemaligen Flughafens Tempelhof.

Tennisfans können noch Tickets für beide Turniere erwerben

Görges trifft im Viertelfinale im Steffi-Graf-Stadion auf die Lettin Anastasija Sevastova, Andrea Petkovic bekam die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova aus Tschechien zugelost. Görges würde bei einem Sieg am Dienstag gegen die topgesetzte Ukrainerin Jelina Switolina spielen, die ebenso wie die Niederländerin Kiki Bertens für das Halbfinale gesetzt ist.

Bei den Männern muss sich der 42-jährige Tommy Haas mit dem 18-jährigen Talent Jannik Sinner aus Italien messen. Der Sieger dieses Matches trifft im Halbfinale auf den topgesetzten Österreicher Dominic Thiem. Jan-Lennard Struff hat den nachverpflichteten Spanier Roberto Bautista Agut zum Gegner, der Sieger spielt gegen den Italiener Matteo Berrettini.

„Wir haben ein Top-Spielerfeld“, sagte Weindorfer, der sich über insgesamt sechs Top-15-Akteure freut und mit seinem Team ein 59-seitiges, sehr strenges Hygienekonzept eingereicht hatte, das eine Veranstaltung mit Zuschauern ermöglicht. Beim ersten Turnier dürfen bis zu 800 Besucher dabei sein, beim zweiten bis zu 200. Tickets gibt es noch für alle Tage (www.eventimsports.de/ols/bett1aces).