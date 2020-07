Formel E in Berlin: Strenges Konzept für Rennen auf dem Flughafen Tempelhof

Berlin. Zwar geht der Fußball nach und nach in seine kurze Sommerpause, trotzdem steht der Sportbetrieb in der Hauptstadt nicht still. Nächste Woche schon spielen Tennis-Stars der Männer und Frauen zwei kleine Turniere in Berlin, sogar vor einigen Zuschauern. Anfang August dreht dann die Formel E auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof etliche Runden.

Für diese Veranstaltung ohne Zuschauer, bei der die elektrische Motorsport-Serie binnen neun Tagen sechs Rennen (5. bis 13. August) startet und die Saison nach fünf bereits absolvierten Wettfahrten zum Ende bringt, wurde ein strenges Konzept zur Prüfung eingereicht, das die reibungslose Durchführung trotz der Corona-Gefahren gewährleisten soll.

Dazu muss die Formel E reichlich Personal reduzieren, denn Profisportveranstaltungen dürfen nach der Eindämmungsverordnung des Landes Berlin nur mit bis zu 1000 Leuten durchgeführt werden. „Der gesamte Zirkus besteht sonst inklusive Streckenposten, Teams und Produktion aus 5000 Leuten. Für uns bedeutet das also ein sehr strenges Akkreditierungssystem“, sagt Ulrich Weingärtner, Geschäftsführer der Produktionsfirma, die das Event in Berlin organisiert.

Formel E auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof: Nur 21 statt 40 Mitarbeiter bei den Teams

Nach einer Hochrechnung der Serie werden an den Renntagen bis zu 998 Personen vor Ort sein, die Teams dürfen statt sonst 40 nur 21 Mitarbeiter einsetzen. Auf das Gelände darf nur, wer einen negativen Corona-Test vorweisen kann. Die Tests müssen zudem alle fünf Tage wiederholt werden, was inklusive Aufbau und Training wohl auf zwei Tests für die meisten hinauslaufen wird. Das Gelände wird in vier Zonen unterteilt, die nicht verlassen werden dürfen. Zur Kontrolle gibt es einen farbigen Mundschutz oder ein Armband. Zudem werden die Personen in den Zonen in Untergruppen aufgeteilt, tägliche Temperatur-Messungen sind ebenso Pflicht.

Um sportlich für Abwechslung zu sorgen, werden die sechs Rennen, von denen jeweils zwei an zwei aufeinander folgenden Tagen geplant sind, nicht alle auf demselben Kurs absolviert werden. „Es wird für die drei ‘Double-Header’ drei verschiedene Konfigurationen geben“, sagt Weingärtner. Was das genau bedeutet, ist noch offen. Mit Maximilian Günther (BMW i Andretti) als Viertem der Gesamtwertung (22 Punkte hinter dem Führenden Antonio da Costa/Portugal) hat auch ein deutscher Fahrer noch Chancen auf den Gesamtsieg der Formel E.