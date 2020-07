Mick Schumacher mit durchwachsenem Saisonstart

Mick Schumacher in seinem Wagen von Prema Racing unterwegs in Spielberg.

In Spielberg fährt Mick Schumacher in die Punkte, doch zum Auftakt der Formel 2 wäre auch mehr möglich gewesen.

Spielberg. Für das Rahmenprogramm interessieren sich normalerweise nur die Experten, denn dort ist der Nachwuchs unterwegs. In Spielberg aber schauten auch viele deutsche Fans des Motorsports etwas genauer auf das, was neben dem Saisonstart der Formel 1 in Österreich passierte. Denn mit der letzten Saison von Sebastian Vettel bei Ferrari ist dessen Zukunft in der Königsklasse fraglich – und derzeit scheint die größte deutsche Hoffnung für die Zeit nach Vettel den Namen Mick Schumacher zu tragen.

Schumacher dreht seine zweite Runde in der Formel 2 und will sich in diesem Jahr für den nächsten Karriereschritt empfehlen. Hartnäckig halten sich Spekulationen, der Ferrari-Junior und Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher könnte zur nächsten Saison die Nachfolge von Veteran Kimi Räikkönen bei Alfa-Romeo antreten. Dafür muss sich der frühere Formel-3-Europameister aber erst einmal an der Spitze der Formel 2 etablieren.

Elfter im ersten Rennen, Siebter im zweiten

Am ersten Wochenende in Spielberg gab es immerhin Punkte, allerdings war Schumacher nicht zufrieden. „Ich ärgere mich sehr über mich selbst, dass ich ein mögliches Podium verschenkt habe“, sagte er: „Das Rennen lief bis zu diesem Zeitpunkt fast perfekt, auch unsere Strategie passte perfekt. Deshalb muss ich die positive Seite sehen: Was die Geschwindigkeit angeht, sind wir ganz vorne mit dabei.“ Doch im Hauptrennen am Sonnabend blieb nach einem Ausritt ins Kiesbett nur Platz elf. Damit musste er am Sonntag eine Aufholjagd starten, verbesserte sich um vier Plätze, kam schließlich als Siebter ins Ziel und sammelte die ersten Zähler.

Im Auftaktrennen fuhr Schumacher von Startplatz fünf auf Rang zwei und lieferte sich ein enges Duell mit dem späteren Sieger, dem Briten Callum Ilott. Kurz nach einer Safety-Car-Phase verlor Schumacher dann aber die Kontrolle über sein Auto und fiel bis auf Platz 13 zurück. Mehr als zwei Ränge konnte er im Endspurt nicht mehr gutmachen. Am Sonntag wurde der 21-Jährige nach gutem Beginn von mehreren Safety-Car-Phasen eingebremst. Den Sieg sicherte sich der Brasilianer Felipe Drugovich.

Schon vor den ersten Rennkilometern der neuen Saison hatte sich Schumacher erleichtert über die Rückkehr auf die Strecke nach der Corona-Pause gezeigt. „Ich hatte die ganze Zeit ein Grinsen im Gesicht. Ich war sehr froh, wieder durchs Fahrerlager gehen zu können und die Leute wiederzusehen, die wie eine zweite Familie für mich sind“, sagte er. Die nächsten beiden Saisonläufe der Formel 2 werden am kommenden Wochenende erneut in der Steiermark gefahren.