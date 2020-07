Bayern im Pokalfinale: Von wegen Flickschusterei

Bayern-Coach Hans-Dieter Flick kann am Sonnabend mit dem Pokalsieg gegen Leverkusen den zweiten Titel der Saison einfahren.

Berlin. Hansi Flick läuft keine Gefahr, den Fokus zu verlieren. Natürlich wurde der Trainer des FC Bayern München auf der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokalfinale gegen Bayer Leverkusen am Sonnabend (20 Uhr, ARD und Sky) auf Zugang Leroy Sané angesprochen. Der Transfer des 24-Jährigen war das große Thema der vergangenen Tage bei den Bayern. „Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um über ihn zu sprechen“, sagte Flick zwar höflich, aber eben auch kurz und bestimmt. Ein Satz, der als Blaupause dafür dient, warum die Mannschaft des Rekordmeisters unter der Regie des 55-Jährigen wieder zu alter Stärke aufsteigt. Der Mann konzentriert sich stets auf das Wesentliche.

Vom Trubel der vergangenen Tage an der Säbener Straße – immerhin verpflichteten die Bayern nicht nur Sané, sondern auch noch das 18 Jahre alte Talent Tanguy Kouassi von Paris St. Germain – präsentierten sich sowohl Flick als auch Bayern-Kapitän Manuel Neuer (34) unbeeindruckt. Mit der Trainingsleistung in dieser Woche zeigte sich der Trainer sehr zufrieden. „Die Intensität hat mir sehr gut gefallen. Wir waren sehr fokussiert, die Mannschaft arbeitet herausragend“, lobte der gebürtige Heidelberger.

Und sein Star-Torwart, der immerhin schon fünf Mal den Pokal gewinnen konnte, erklärte, wie er sich diesmal noch zusätzlich motivieren kann: „Das Finale ist immer ein Höhepunkt der Saison. So ein Spiel ohne Zuschauer zu bestreiten, das wird auch für mich noch einmal eine Lebenserfahrung sein. Auch wenn wir uns das natürlich anders wünschen würden.“

Das Triple ist immer ein Thema

Worte, die beim Gegner Bayer Leverkusen Sorgen auslösen dürften. Der 30. deutschen Meisterschaft soll nun unbedingt der 20. Sieg im DFB-Pokal folgen. 50 nationale Titel – das wäre ein weiterer Meilenstein in der Historie der Münchener. Dass es aber sogar bei einem Double nicht bleiben soll, ist längst kein Geheimnis mehr.

Die Bayern streben wie im Jahr 2013 nach dem Triple, der DFB-Pokalsieg soll nur eine Durchgangsstation auf dem Weg zum Champions-League-Titel sein, der zwischen dem 12. und 23. August in einem Turnier in Lissabon ausgespielt wird. „Wir haben in allen drei Wettbewerben die Chance, sehr erfolgreich zu sein. Das Triple ist ja immer ein Thema, und es scheint im Machbaren zu sein“, hatte Flick bereits im März gesagt.

Der Nachfolger des im November entlassenen Niko Kovac hat das ins Schlingern geratene Team wieder auf Kurs gebracht. Die Bayern strahlen im Jahr 2020 eine Dominanz und Gier aus, die die Konkurrenz an die Zeit unter Pep Guardiola erinnert. 21 Pflichtspiele absolvierten sie in drei Wettbewerben, die beeindruckende Bilanz: 20 Siege, ein Unentschieden gegen RB Leipzig.

Flick hat Bayerns Sorgenkinder wieder integriert

Seit Flicks Amtsantritt verlor die Mannschaft nur zwei Partien – eine davon allerdings gegen Bayer Leverkusen. Im Schnitt holte Bayern mit dem 55-Jährigen kaum fassbare 2,74 Punkte pro Spiel. Leverkusens Sportchef Rudi Völler adelte den Gegner in dieser Woche nicht grundlos als „aktuell beste Mannschaft in Europa“.

Die Rückkehr dieser Dominanz ist dem Trainer zu verdanken, der 2014 als Co-Trainer an der Seite von Joachim Löw auch seinen Anteil am WM-Titel der Nationalmannschaft hatte. Flick ist nicht auf Krawall ausgelegt, er versteht es im Gegensatz zu seinem Vorgänger, den mit Stars gespickten Münchener Kader zu moderieren und zu führen. Und er lässt die Bayern spielen. Unter Flick treten sie mutiger auf, sie stehen mit der Abwehrreihe höher – und erdrücken die Gegner nahezu mit ihrer spielerischen Klasse.

Nicht zuletzt hat Flick im Berliner Jérome Boateng (31) und Thomas Müller (30) zwei Wortführer des Kaders wieder fest im Team etabliert. Unter Kovac gehörten beide nicht mehr zwingend zur ersten Wahl, Müller äußerte gar öffentlich seinen Unmut und hegte Wechselgedanken. Die sind längst verflogen.

Bundestrainer Joachim Löw ist im Olympiastadion

Der Ur-Bayer legte an den ersten zehn Spieltagen unter dem alten Trainer drei Tore auf, unter Flick gelangen in der Bundesliga in 23 Spielen acht Treffer und 18 Vorlagen. „Er ist wichtig und coacht seine Kollegen gut. Aber die Mannschaftsleistung ist entscheidend“, sagte Flick dazu. Auch das ist Geschick: Er lässt sich nicht dazu hinreißen, einzelne Spieler hervorzuheben.

Die Spieler wissen ja ohnehin, dass er ihnen vertraut. Auch Boateng gehört wieder fest zum Inventar in der Innenverteidigung. Von den nach wie vor vorhandenen Qualitäten der beiden Weltmeister von 2014 und Ex-Nationalspieler kann sich in Berlin auch Joachim Löw überzeugen. Der Bundestrainer wird zu den rund 700 Personen gehören, die sich das Spiel im Olympiastadion ansehen dürfen.