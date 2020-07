DESG-Präsident Matthias Große: Der Aufräumer

Foto: Matthias Koch via www.imago-images.de / imago images/Matthias Koch

Claudia Pechsteins Lebensgefährte will den Verband neu aufstellen und präsentiert einen Sponsor. Bundestrainer Bouwman muss gehen.

Berlin. Präsident zu sein, ist keine leichte Aufgabe. Das gilt im Großen wie im Kleinen. Die Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) zählt sicher zu den eher bescheideneren Konstrukten im deutschen Sport, was Mitglieder und Standorte angeht. Doch es blieb eben viel liegen in den vergangenen Monaten und Jahren, deshalb musste Matthias Große in den jüngsten zwei Wochen „kiloweise Akten“ sichten. „Ich habe wenig geschlafen, weil ich viel lesen durfte“, sagte er bei seinem ersten öffentlichen Auftritt im neuen Amt. Die Strapazen waren ihm durchaus anzusehen, er wirkte ein wenig abgekämpft.