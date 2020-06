Tommy Haas spürt wieder das Ego des Tennisprofis

Berlin. Das mit der körperlichen Fitness ist ein hartes Stück Arbeit. „Wenn der Ball in meine Richtung kommt, wenn ich mich nicht groß bewegen muss, dann geht es noch ganz gut“, sagt Tommy Haas, einst die Nummer zwei der Tenniswelt, drei Jahre nach dem offiziellen Ende seiner Karriere. In gut vier Wochen will der 42-Jährige beim Einladungsturnier in Berlin aufschlagen, und er hat sich durchaus etwas vorgenommen: „Ich spüre schon wieder das Ego des Tennisprofis.“

Haas, seit zwei Jahren Turnierdirektor in Indian Wells, hat nach kurzem Überlegen gern zugesagt, als ihn die Veranstalter in Berlin für das sechsköpfige Spielerfeld eingeladen haben - nachgedacht hat er darüber aber schon noch ein bisschen: „Man fragt sich, ist es die richtige Entscheidung, schaffe ich es, rechtzeitig in Form zu kommen? Darauf hinzuarbeiten, fällt mir schon schwer, das gebe ich gerne zu.“

Seine rechte Schulter bremste Haas in seiner Karriere immer wieder aus

Natürlich ist da immer noch diese Leidenschaft für den Sport, der ihn zum Star machte. Zwar blieb der ganz große Wurf bei einem Grand-Slam-Turnier aus, doch mit seiner attraktiven Spielweise zählte Bollettieri-Schüler Haas jahrelang zu den Topstars der Branche. Irgendwann bremste ihn dann die rechte Schulter aus, der ersten Operation im Jahr 2003 folgten drei weitere, die immer wieder monatelange Zwangspausen nach sich zogen.

Auch heute spielt Haas noch regelmäßig Tennis, aber „es ist ein Unterschied, ob man sich nur fit halten und gut aussehen möchte, oder ob man sich auf ein Turnier vorbereitet“, sagte er im Rahmen einer Videokonferenz des Berliner Turniers. Es liegen deshalb noch ein paar harte Wochen vor ihm, denn einfach nur dabeisein will er in der Hauptstadt nicht: „Warum sollte es mir nicht gelingen, die anderen ein bisschen zu ärgern?“

Haas trifft in Berlin auf hochkarätige Konkurrenz

Leicht wird das für einen Tennis-Rentner wie Tommy Haas sicher nicht, denn „die anderen“ sind echte Hochkaräter. Zum Teilnehmerfeld in Berlin gehören neben Deutschlands Topspieler Alexander Zverev (ATP-Nr. 7) der Weltranglistendritte Dominic Thiem (Österreich), Australiens Bad Boy Nick Kyrgios (ATP-Nr. 40) und der Italiener Jannik Sinner, Gewinner des sogenannten Next Gen-Finales im November 2019.

Wenn er dann im Juli nicht gerade auf einem der beiden Turnierplätze im Steffi-Graf-Stadion (Rasen) und in einem Hangar des Flughafens Tempelhof (Hartplatz) beschäftigt ist, hat Tommy Haas für seinen Besuch in Berlin auch kulturelle Pläne. „Ich war 28 Jahre nicht dort, da gibt es einiges nachzuholen“, sagte er. Vor allem will er sich einen kleinen Vorsprung verschaffen, wenn es demnächst mal mit der Familie in die Hauptstadt geht: „Meine älteste Tochter ist jetzt neun, die will sicher bald einiges wissen“. Vorbereitung ist halt alles.