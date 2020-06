Auf Alba wartet jetzt die nächste Wundertüte

Einer über allen: Luke Sikma kann in dieser Szene kein Frankfurter am Wurf hindern.

Berlin. Johannes Thiemann fand mit Blick auf den nächsten Gegner eine treffende Formulierung. „Fast jedes Team ist momentan eine Wundertüte“, sagte der Basketball-Nationalspieler, der am Dienstag (20.30 Uhr, Magentasport) mit Alba Berlin auf Brose Bamberg trifft. Die Franken unterlagen am 1. März im letzten Vergleich in Berlin 70:107, sie hatten bis zur Saisonunterbrechung wenig Überzeugendes zustande gebracht. Aber was heißt das schon? Beim Meisterturnier in München ist sportlich bisher kaum eine Mannschaft aufgetreten wie erwartet – entweder weitaus stärker (Göttingen, Ulm) oder schwächer (München, Crailsheim).