Tennis Davis-Cup-Chef Kohlmann: "Glaube an Turniere in diesem Jahr"

München/Hamburg. Auf die anstehende Woche freut Michael Kohlmann sich ganz besonders. „Endlich kann ich wieder Tennis live schauen anstatt aus der Konserve“, sagt der 46-Jährige, der seit Februar 2015 im Deutschen Tennis-Bund (DTB) als Kapitän des Daviscupteams fungiert. Die Vorrunde der nationalen Turnierserie wird der in München lebende Ex-Profi in Großhesselohe verfolgen, die Zwischenrunde in Oberhaching, „und zwischendurch so oft wie möglich am Livestream“.